Neues Atomlager in Lubmin: Auslegung der Pläne startet, Grüne ändern Strategie

Lubmin

Trotz ihrer grundsätzlichen Kritik an den Planungen für das neue atomare Zwischenlager (Estral) in Lubmin wollen die Grünen in MV das derzeit laufende Genehmigungsverfahren nicht ausbremsen. Die Grünen drängen zwar weiter auf den Bau einer „heißen Zelle“, in der Castoren mit hochradioaktivem Abfall sicher geöffnet und repariert werden können, setzen aber jetzt auf einen nachträglichen Einbau. „Wenn wir jetzt den Abbruch des Genehmigungsverfahrens erwirken, würden wir den Bau des neuen Zwischenlagers für hochradioaktiven Abfall um Jahre verzögern“, so der atompolitische Sprecher der Grünen, Hannes Damm.

Heiße Zelle über Änderungsgenehmigung

Der Einbau einer „heißen Zelle“ soll nun durch eine Änderungsgenehmigung erwirkt werden, wenn das Estral grundsätzlich genehmigt ist. Seit Jahren kritisiert die Partei, dass dieser besonders abgeschirmte Reparaturbereich nicht Teil des Genehmigungsantrags der bundeseigenen EWN GmbH (Entsorgungswerk für Nuklearanlagen) ist.

Öffentliche Auslegung der Unterlagen startet

In der kommenden Woche (11. Februar) beginnt mit der öffentlichen Auslegung der Anträge und Sicherheitsberichte eine neue Phase im Genehmigungsverfahren für den Bau des Estrals. Bürger, Umweltverbände und Behörden können dann bis 11. April die Unterlagen einsehen und danach mögliche Einwendungen formulieren.

Das neue Zwischenlager ist notwendig geworden, weil der Bund im Jahr 2011 nach weltweiten Terroranschlägen die Sicherheitsanforderungen für die Atom-Zwischenlagerung erhöht hatte. Bislang liegen die 74 Castoren mit Brennelementen aus Lubmin, Rheinsberg, Karlsruhe und aus dem atombetriebenen Forschungsschiff „Otto Hahn“ in der Halle 8 des Zwischenlagers Nord (ZLN). Das Problem: Die Castoren-Halle ist baulich mit den Bereichen für schwach- und mittelradioaktiven Abfall verbunden.

Lesen Sie auch Großes Atomprojekt in Vorpommern: Grüne wollen Castorforschung in Lubmin

Umlagerung der Castoren frühestens ab 2027

Die EWN GmbH hofft für das Estral auf eine Genehmigung bis Ende 2023. Nach vier Jahren Bauzeit könnte dann frühestens 2027 mit der Umlagerung der Castoren begonnen werden. Das neue Zwischenlager ist baulich für 100 Jahre ausgelegt. Die Aufbewahrungsdauer für die Castoren bleibt nach EWN-Angaben auf 40 Jahre ab Verschluss beschränkt. Damit läuft die Genehmigung für den ersten Castor im Jahr 2036 aus. Weil sich die Suche nach einem Atom-Endlager hinzieht, müssen die Atommüllbehälter mit ihrem brisanten Inhalt länger als die genehmigten 40 Jahre in oberirdischen Zwischenlagern stehen. Offiziellen Angaben zufolge soll ein Endlager ab 2050 in Betrieb gehen. Experten rechnen inzwischen aber mit deutlichen Verzögerungen.

Von Martina Rathke