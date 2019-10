Neues Boot an Gefahrenzug übergeben

Greifswald

Der Wassergefahrenzug als Einheit des Katastrophenschutzes im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat ein neues Einsatzboot erhalten. Der für Brand- und Katastrophenschutz zuständige Dezernent Dietger Wille übergab das Mehrzweckboot in Greifswald-Wieck an die Helfer des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald. „Ich freue mich, dass wir mit diesem modernen Mehrzweckboot den gestiegenen Anforderungen in der Gefahrenabwehr auf dem Wassergerecht werden können“, betonte Wille. Er wünsche, so der Dezernent, den Helfern des Wassergefahrenzuges, dass sie allzeit gesund von ihren Einsätzen zurückkämen und dankte allen Anwesenden für ihr ehrenamtliches Engagement.

Land trägt Hälfte der Kosten

Das neue Mehrzweckboot samt Trailer kostet fast 85 000 Euro. 50 Prozent der Summe wurden durch das Land MV gefördert. Das Boot ist rund 7,50 Meter lang und 2,50 Meter breit. Es ist mit einer absenkbaren Bugklappe, einem Steuerstand, Sitzplätzen für Besatzung und weitere Passagiere, Stauraum für Ausrüstung sowie Freifläche als Arbeits- und Transportbereich ausgestattet. In der Regel werden bis zu fünf Personen als Besatzung mit dem Boot im Einsatz sein. Insgesamt ist es für zwölf Personen ausgelegt. Das neue Einsatzboot wird am Universitätswassersportzentrum in Wieck stationiert. Vor hier aus können die Helfer schnell zur Stelle sein, wenn es die Situation erfordert.

Von OZ