Neues Dach für die Kirche in Groß Bisdorf

Groß Bisdorf

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert die Dacherneuerung der Kirche in Groß Bisdorf in der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 50000 Euro. „Historische kirchliche Gebäude sind prägend für das Ortsbild und das geschichtliche Umfeld in einer Region. Die Dorfkirche in Groß Bisdorf beeindruckt in idyllischer Lage mit ihrem barocken Altaraufsatz, einer historisch wertvoll gefertigten Orgel und einem Kruzifix aus dem 15. Jahrhundert. Um diese Schätze besser zu erhalten, soll jetzt das Dach saniert werden“, begründet Harry Glawe, Wirtschaftsminister des Landes, die Unterstützung.

Behutsame Sanierung wird fortgesetzt

Das geförderte Vorhaben umfasst die Neueindeckung des Daches des Hauptschiffes und des Chors einschließlich der nördlichen Sakristei der Dorfkirche Groß Bisdorf. „Mit den Fördermitteln kann die behutsame Sanierung der Dorfkirche weiter umgesetzt werden“, sagte Glawe weiter. Der Chor der dreischiffigen Backsteinhalle wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts begonnen. Das Langhaus und die Sakristei stammen aus dem 14. Jahrhundert. Die Kanzel wurde 1703 errichtet und zeigt Landschaftsgemälde von Kirchen. Die Orgel wurde vom berühmten Orgelbauer Friedrich Albert Mehmel im 1889 gefertigt. Durch ein barockes Friedhofsportal gelangt man zu dem von einer Feldsteinmauer umgebenen Kirchhof. Auf dem Kirchhof befindet sich ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.

50000 Euro Fördermittel aus dem Strategiefonds

Die 50000 Euro Fördermittel für die evangelische Kirchengemeinde Groß Bisdorf stammen aus Mitteln des Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die Gesamtinvestition beträgt rund 129000 Euro. Die Kirchengemeinde gehört seit 2012 zur Propstei Stralsund im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.

