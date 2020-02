Neues Fahrzeug für Notfallretter im Kreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald/Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) hat in Schwerin eines von insgesamt neun brandneuen Einsatzfahrzeugen für den Katastrophenschutz an den Landkreis Vorpommern-Greifswald übergeben. Das Fahrzeug ist für den Wassergefahrenzug bestimmt, welcher vom Deutschen Roten Kreuz gestellt wird. Frank Eichhorn, Teamleiter Zivil- und Katastrophenschutz, vertrat dabei den Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Spezialfahrzeug für Katastrophenfälle

Die 180 PS starken Fahrzeuge sind allradangetrieben, haben ein zulässiges Gesamtgewicht von sieben Tonnen und verfügen über Ausstattungsmerkmale, die das Arbeiten im Einsatzfalle sicherer und effektiver gestalten. Mit diesem Fahrzeug können bis zu sechs Einsatzkräfte einer Wassergefahrengruppe ausrücken. Sie können genutzt werden, um Personen und Tiere auch aus flachem Gewässer zu retten und transportieren Material, Arbeitsgeräten und Ölsperren. Zudem sind die neuen Fahrzeuge für den Einsatz auf befestigten Straßen und Wegen sowie im Gelände geeignet. „Ich freue mich, dass wir dieses moderne Fahrzeug erhalten haben. Damit sind wir für eine Vielzahl von Situationen deutlich besser aufgestellt und können für die Einsatzkräfte signifikant verbesserte Arbeitsbedingungen vorhalten“, sagte der zuständige Dezernent Dietger Wille.

DRK und Landkreis haben Ausstattung gemeinsam ausgesucht

„Die neuen Fahrzeuge stellen nicht nur die Einsatzfähigkeit wieder her, sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten. Wir haben nun wesentlich mehr Technik an Bord, zum Beispiel den Stromgenerator, und können so mehrere Tage vollkommen unabhängig im Einsatz sein“, so Patrick Leithold, Zugführer des Wassergefahrenzuges beim DRK. „Im Vorfeld der Anschaffung der neuen Technik gab es einen intensiven Austausch zwischen Vertretern des Landkreises und des DRK. Gemeinsam haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie die neuen Fahrzeuge aussehen sollen. Wir freuen uns, dass so viele Wünsche von uns, den Fachleuten, die vor Ort mit der Technik arbeiten, umgesetzt werden konnten“. Die Stärke des Wassergefahrenzuges umfasst 19 ehrenamtliche Helfer des Roten Kreuzes. Die Aufgaben des Zuges bestehen im Retten und Bergen von Menschen, Tieren, Sachwerten und Kulturgütern.

Von OZ