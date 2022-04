Neues Kaufhaus: Woolworth eröffnet Filiale in Greifswald

Greifswald

Damit ist die große Lücke im Greifswalder Domcenter geschlossen. Auf den 1100 Quadratmetern im ersten Stock hat sich die Einzelhandelskette Woolworth mit einer Filiale eingemietet. 10 Mitarbeitende um den Leiter Alexander Hirsch verkaufen ab Donnerstag Haushaltswaren aller Art nebst Elektrogeräten, Textilien und Handwerksbedarf – alles im niedrigeren Preissegment. „Alles für den kompletten Haushalt“, fasst Hirsch zusammen.

Mit dem neuen Geschäft kehrt die Kette zurück in die Hansestadt. Bis vor wenigen Jahren gab es eine Filiale im Ostsee-Viertel auf der Ryckseite, in der Fridtjof-Nansen-Straße. Diese musste jedoch schließen. Nun fährt das Unternehmen jedoch eine neue Strategie, will expandieren. Das Ziel seien 1000 Standorte in ganz Deutschland, im März wurde der 500. eröffnet. Mit Greifswald eröffnen auch neue Standorte in Magdeburg und Gütersloh.

Gewinne nur zum Tag der Eröffnung

Direkt zum ersten Tag war die Filiale gut besucht – klar, immerhin lockten Ballons und ein Glücksrad die Kunden an. „Man kann von 10 Prozent Gutscheinen, über Soundboxen bis zu einer Reise einiges gewinnen“, verspricht Hirsch. Zudem lockt das Unternehmen mit Rabatten in allen Bereichen. Allerdings gelten die Gewinne der Rubbellose und aus dem Glücksrad nur am Tag Eröffnung. Nach Ostern hat die Filiale dann von Montag bis Samstag zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet.

Von Philipp Schulz