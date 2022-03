Neues Kaufhaus in Greifswald: Dieses Unternehmen will sich in der Innenstadt niederlassen

Greifswald

Das Greifswalder Domcenter wird bald um einen weiteren Mieter reicher sein. Bis Mitte April will die Kaufhauskette Woolworth im ersten Obergeschoss der Einkaufspassage – gegenüber von Cinestar – eine Filiale in Greifswald eröffnen, das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage der Ostsee-Zeitung. Damit kehrt die Kette zurück in die Hansestadt. Bis vor wenigen Jahren gab es eine Filiale im Ostsee-Viertel auf der Ryckseite, in der Fridtjof-Nansen-Straße.

Die neue Verkaufsfläche umfasst immerhin 1100 Quadratmeter. Vorher war der Elektronikhändler Medimax hier zu Hause – musste jedoch wegen zu wenig Umsatz das Geschäft aufgeben. Die Neueröffnung passt in die expansive Strategie des Unternehmens. In dieser Woche habe Woolworth den 500. Standort in Deutschland eröffnet, „das Ziel sind 1.000 Kaufhäuser bundesweit. Um unser Expansionsziel zu erreichen, sind wir immer bemüht, Lücken im Standortnetz zu schließen“, hieß es in der schriftlichen Erklärung des Unternehmens. Greifswald soll nun eine Lücke im Standortnetz schließen. Bisher gab es nur Filialen in Stralsund und auf Rügen.

Woolworth will 1.000 Filialen im Land

Um das Ziel der 1.000 Filialen jedoch zu erreichen hat das Unternehmen die Strategie geändert. „Wir ziehen nicht nur Innenstadtlagen und Großstädte, sondern auch kleinere und mittlere Städte sowie Stadtteilzentren in Betracht.“ Man beziehe für die Standortauswahl neben der Einwohnerzahl und Flächengröße auch die Infrastruktur und das Handelsumfeld mit ein. „Greifswald erfüllt unsere Anforderungen und wir sind sehr froh, dort ansässig zu werden“, heißt es weiter.

Im Domcenter wird sich Woolworth die Kunden mit Tedi teilen, einem Verkaufshaus, das ebenfalls Hartwaren und Deko im niedrigeren Preissegment verkauft. Woolworth bietet in seinen Geschäft dazu jedoch auch Kleidung an. Nach der Eröffnung plant Woolworth 10 bis 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzustellen. Gerade befinde man sich noch auf der Suche nach Teilzeitkräften, heißt es. Zur Eröffnung selbst soll es dann auch Angebote für die Kunden geben. Die bleiben aber noch geheim.

Von Philipp Schulz