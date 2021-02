Neues Klettergerüst für Greifswalder Kita 

Greifswald

In der Kindertagesstätte „Friedrich Wolf“ herrschte kurz vor dem Wochenende Riesenfreude. Denn die Kinder durften ein neues Klettergerüst auf dem Spielplatz einweihen. „Das alte Gerät am selben Platz war in die Jahre gekommen und musste nach mehreren Reparaturen in den letzten Jahren endgültig aufgegeben werden“, berichtet Achim Lerm, Leiter der Hanse-Kinder. Zu dem städtischen Eigenbetrieb gehören insgesamt 14 Kitas und Horte.

Die Betreuungseinrichtung in der Lise-Meitner-Straße 11 soll voraussichtlich ab Ende 2021 komplett saniert werden. So lange wollte der Eigenbetrieb aber nicht mehr abwarten. „Die Kinder brauchen einen gleichwertigen Ersatz, um spielerisch die Umwelt und die eigenen Fähigkeiten entdecken zu können. Daher wurde ein neues Spielgerät beschafft“, so Lerm. Bei der Ausschreibung habe der betrieb auch den Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt: So findet sich an dem Klettergerüst beispielsweise keinerlei Plastik. Die Kinder ließen sich nicht lange bitte und eroberten das insgesamt knapp 20.000 Euro teure Spielgerät im Sturm.

Von OZ