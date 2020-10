Karlsburg

Die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin im Klinikum Karlsburg steht unter neuer Leitung. Die haben Privatdozent Dr. Hauke Paarmann, der seit April als Chefarzt fungiert, und Professor Dr. Matthias Heringlake, der zum Oktober seine Tätigkeit als Chefarzt im traditionsreichen Herz- und Diabeteszentrum Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen hat, übernommen.

Beide Direktoren besitzen langjährige Erfahrung in der Versorgung von Patienten, die am Herz-Kreislaufsystem (kardiovaskulär) erkrankt sind, zum Beispiel Arteriosklerose oder einen Schlaganfall erlitten haben. Gemeinsam haben sie bereits viele Jahre an der Universität Lübeck an innovativen und schonenden Konzepten in der anästhesiologischen und intensivmedizinischen Versorgung herzchirurgischer Patienten gearbeitet und geforscht.

Von Schwerin nach Karlsburg

Privatdozent Paarmann war nach dem Studium der Humanmedizin in Leipzig zunächst im Herzzentrum Leipzig tätig und wechselte von dort nach Lübeck, wo er auch habilitierte. Bevor er die Leitung der Klinik für Anästhesie des Klinikums Karlsburg übernahm, war er vier Jahre leitender Arzt der Kardioanästhesie des Klinikums Schwerin.

Wissenschaftlich hat sich Dr. Paarmann insbesondere mit sogenannten minimal-invasiven Überwachungsverfahren beschäftigt. Diese erlauben es, die Funktion von Herz und Lunge vor einem Eingriff einzuschätzen, und die Behandlung für den Patienten möglichst individuell auszurichten.

In Fachgesellschaften aktiv

Professor Heringlake war nach dem Studium der Medizin an der Freien Universität Berlin zunächst auf der herzchirurgischen Intensivstation der Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde tätig und wechselte dann an die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Universität Lübeck, an der er mehr als 15 Jahre als leitender Oberarzt für die Versorgung herzchirurgischer Patienten zuständig war. Er gilt als Experte im Bereich der kardiovaskulären Medizin und hat zum Thema zahlreiche Publikationen und Buchbeiträge verfasst.

Zudem ist der Mediziner sowohl in nationalen als auch internationalen Fachgesellschaften aktiv, unter anderem als Sprecher des wissenschaftlichen Arbeitskreises Kardioanästhesie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und als Vorsitzender der Fortbildungskommission der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv und Notfallmedizin (DIVI).

Beiden Ärzten liegt es buchstäblich „am Herzen“, ihre Patienten so schonend und sicher wie möglich durch die Operation zu führen. Dies beinhaltet neben einer ausführlichen klinischen Einschätzung vor der Operation und, falls erforderlich, einer medikamentösen Optimierung der Herzfunktion, insbesondere eine minutiöse Überwachung der Herz-Kreislauf-Funktion und umsichtige Narkoseführung. Alles mit dem Ziel, dass sich die Patienten nach der Operation so schnell wie möglich von dem Eingriff erholen.

Forschung soll intensiviert werden

Neben der klinischen Versorgung steht für das neue Leitungsteam eine deutliche Intensivierung der wissenschaftlichen Aktivitäten der Klinik auf dem Programm. Es gebe wenig Felder in der Medizin, die sich in den letzten Jahren so rasant weiterentwickelt haben wie die Herz- und Gefäßmedizin. Da dürfe die Anästhesie nicht hintenanstehen, betont Chefarzt Paarmann. Das setze voraus, Therapiekonzepte nicht nur weiter zu entwickeln, sondern deren Effektivität begleitend immer wissenschaftlich zu überprüfen.

„Wir haben uns in den letzten Jahren in Lübeck sehr intensiv mit der Behandlung von Rechtsherzfunktionsstörungen beschäftigt. Von daher freue ich mich sehr, dass es über das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislaufforschung genau zu dieser Thematik bereits eine Kooperation der Klinikums Karlsburg und der Universität Greifswald gibt, in die wir unsere Forschung hervorragend integrieren können“, ergänzt Professor Heringlake.

