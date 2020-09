Neues Polizeigebäude in Greifswald mit Graffiti beschmiert

Greifswald

Das neue Gebäude des Polizeihauptreviers in Greifswald haben bislang unbekannte Täter mit Graffiti besprüht worden. Die Schmiererei stellten Beamte am Mittwoch gegen 12.30 Uhr fest. Die Täter sprühten mit schwarzer Farbe einen etwa 9,10 mal 2,20 Meter großen Schriftzug „F.C. HANSA!“ an das Gebäude in der Brinkstraße. Die Tat muss laut Polizei am Mittwoch in der Zeit von 1.20 bis 12.10 Uhr begangen worden sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Greifswald unter Tel. 03834/5400 zu wenden. Hinweise können auch an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Von OZ