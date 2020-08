Neues Projekt für Vorpommern: Trinkwasserschutz mit krosser Kruste

Die Einführung von „Wasserschutzbrot“ könnte den Nitratgehalt im Trinkwasser senken. Noch hapert es allerdings an einer geeigneten Mühle in Vorpommern.

In der Traditionsbäckerei „Sternback“ in Kandelin könnte es in Zukunft vielleicht einmal Wasserschutzbrot zu kaufen geben. Bäcker Sven Nilius und Agraringenieurin Astrid Kowatsch von Vorpommern Connect in der Backstube. Quelle: Fotos: Anne Ziebarth