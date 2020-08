Greifswald

Die Neubeschilderung in der Rakower Straße im Herbst letzten Jahres hat etwas gebracht. Damals wurde am Abzweig der Domstraße von der Rakower Straße per Schild die Weiterfahrt für Pkw und Kräder Richtung Markt untersagt. Der Verkehr an der Marktsüdseite hat sich dadurch um etwa ein Drittel verringert worden.

Bei einer ganztägigen Verkehrszählung am 3. März 2020 wurden nur 705 Kraftfahrzeuge an der Marktsüdseite gezählt, informiert die Stadt auf OZ-Nachfrage. Kräder wurden nicht berücksichtigt. Am 1. Oktober letzten Jahres, also vor der Neubeschilderung, waren es noch 1125.

Anzeige

Für die, sie sich an die Regeln halten, ist die Suche nach einem Parkplatz am Markt oder in der Mühlen- und den Seitenstraßen nach der Vorbeifahrt an der Tiefgarage vergeblich. Dennoch ist hier recht viel los, auf dem für Lieferanten vorgesehenen Streifen und dem Bushaltepunkt an der Rakower Straße stehen regelmäßig Autos und auch vor dem Stadthaus.

Weitere OZ+ Artikel

Es gibt keine Kurzzeitparkplätze

Der Verkehr vor dem Stadthaus sorgt seit Langem für Ärger. Die Schilder werden gern ignoriert. Kurzzeitparkplätze gibt es nicht. Im Bereich der Mühlenstraße dürfen nur Anwohner stehen.

Das Schild scheint also zu wirken, obwohl dem Anschein nach immer noch oft Autos auf dem Ladestreifen nahe der Post oder vor dem Markt stehen, die dort nichts zu suchen haben.

Lesen Sie weiter:

Fußgängerzone an der Marktsüdseite?

Greifswald kämpft gegen Parkplatzsuchverkehr

Parkplatzsuchverkehr verhindern

Von eeob