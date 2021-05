Neues Schulzentrum in Greifswald: Parken und Radfahren bleiben Streitthemen

Greifswald

Wie kann sichergestellt werden, dass Kinder mit dem Rad künftig gefahrlos auf dem Gelände des Schulzentrums am Ellernholzteich anlanden? Wie viel Parkflächen müssen für die Lehrer gebaut werden? Und brauchen Elterntaxis in der als Sackgasse ausgewiesenen Verlängerten Scharnhorststraße eine Wendemöglichkeit? Diese und weitere Fragen beschäftigen in diesen Tagen Greifswalds Kommunalpolitiker, obwohl mit dem Campusbau erst 2022 begonnen wird und der erste Unterricht voraussichtlich im Herbst 2024 auf dem Areal stattfindet.

Grund ist der Bebauungsplan für das städtische Bauvorhaben, das an die 47 Millionen Euro kosten wird. Damit stellen die städtischen Planer bereits jetzt die entscheidenden Weichen für das Verkehrskonzept. Angesichts von 750 Schülern, dutzenden Lehrern, Horterziehern sowie Eltern, die ihre Kinder womöglich auch per Auto zur Schule bringen, ein wichtiges Thema. Allein die Vorstellungen der Stadtverwaltung passen nicht jedem. So schätzt Bauausschussmitglied Christian Radicke (Bürgerliste) die Zahl der geplanten 25 Lehrerparkplätze auf dem Schulgelände als deutlich zu gering ein. „Schafft man zu wenig, erhöht sich der Parkdruck auf die umliegenden Straßen und Flächen bei den Kleingärten. Dann wird wieder halb illegal geparkt“, warnt er und fordert, „von vornherein ordentliche Arbeitsbedingungen für alle zu schaffen“.

Nicht jeder Lehrer erhält Parkplatz

Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) erteilt dieser Forderung eine klare Abfuhr: „Ich habe die deutliche Erwartungshaltung, dass nicht jeder Lehrer mit dem Pkw kommt. Wir wollen möglichst wenig Individualverkehr aufs Schulgelände bringen“, argumentiert sie. Lehrer anderer Schulen hätten in dem Maße auch nicht das Privileg eines Parkplatzes.

Kira Wisnewski, die für die Grünen im Bauausschuss der Bürgerschaft sitzt, sieht beim Planungsentwurf hingegen den „Radverkehr nicht genügend berücksichtigt“. Bereits Vertreter des Mobilitätsausschusses hatten in der Vorwoche bemängelt, Gefahren für Radfahrer zu sehen, sollten diese sich mit Bussen und Autos die Fahrbahn der Verlängerten Scharnhorststraße teilen müssen. Denn Radfahrstreifen sind bislang nicht geplant.

„Wir können das gern prüfen, wenn es von der Politik gewünscht wird“, sagt Erik Wilde vom Stadtbauamt. Dann aber gehe dies zu Lasten der Grünstreifen. In dem Zusammenhang macht er darauf aufmerksam, dass bei Weitem nicht alle radfahrenden Schüler/Lehrer in die Verlängerte Scharnhorststraße einbiegen werden. Wer aus nördlicher Richtung komme (Kreisel am Bahnhof), werde sicher frühzeitig an der Osnabrücker Straße aufs Schulgelände fahren. Auch dort soll es eine Zuwegung geben. Wer aus südlicher Richtung eintreffe, „quert die Verlängerte Scharnhorststraße. Das gibt es auch jetzt schon, künftig aber mit Lichtsignalanlage. Von dort geht es dann auch aufs Schulgelände. Wir sehen das als sehr sichere Zufahrt“, sagt Erik Wilde.

Buswendeschleife ist keine Pkw-Wendeschleife

Die im Klimaausschuss geäußerte Idee, das „Kuba“-Gelände für das Kurzzeitparken von Elterntaxis zu nutzen, sei nicht zu befürworten, so der Planer. Erstens handele es sich um ein Privatgelände, zweitens sei eine dortige Straßenquerung für Kinder alles andere als sicher.

Elterntaxis und andere Fahrzeuge würden zudem nicht die komplette Verlängerte Scharnhorststraße bis zur geplanten Buswendeschleife fahren, sondern nach dem Einbiegen gleich nach links weg auf die neu zu schaffende Pkw-Stellplatzanlage. „Die Buswendeschleife ist keine Pkw-Wendeschleife“, stellt Jeannette von Busse schon jetzt klar. Letztlich konnte sich eine Mehrheit im Bauausschusses für die Pläne erwärmen, die Entscheidung darüber fällt die Bürgerschaft Mitte Juni.

