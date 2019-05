Weitenhagen

Mitte dieses Monats beginnt der Neubau eines Sporthauses in Weitenhagen. Das kündigt Bürgermeisterin Janina Jeske an. „Die Ausschreibung und die Submission sind gelaufen“, informiert sie. Angesichts der enormen Preissteigerungen beim Bauen hatte die Bürgermeisterin Kostensteigerungen befürchtet. Aber die eingereichten Angebote der Firmen bewegten sich insgesamt im Rahmen der Schätzungen der Experten.

Insgesamt sollen fürs Sporthaus rund 450.000 Euro investiert werden. Ein Drittel hat die Gemeinde in ihrem Haushalt bereitgestellt. Ein Drittel gibt das Innenministerium, das auch für den Sport zuständig ist, und das letzte Drittel steuert das Wirtschaftsministerium als Städtebaufördermittel bei.

Dass ein Sporthausneubau gefördert werden könnte, hatte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) bereits 2016 bei einem Besuch in Weitenhagen angekündigt. Schon damals war das jetzige Gebäude sehr marode. Damals war von knapp 400.000 Euro Kosten die Rede. Die Mühlen bis zur Bewilligung der Förderanträge und der Baugenehmigung mahlten dann doch etwas länger. Erst Anfang März lag letztere vor.

„Wir müssen spätestens am 31. Oktober fertig sein und die verwendeten Mittel abgerechnet haben“, informiert Jeske. Eine Verlängerung des Zeitraums, in dem die Fördermittel ausgegeben werden müssen, sei nicht bewilligt worden. „Wir haben also einen straffen Zeitplan und hoffen auf einen reibungslosen Bauablauf“, fasst die Bürgermeisterin die Situation zusammen.

Damit möglichst schnell gebaut werden kann, hatte die Gemeindevertretung am 10. April per Beschluss Janina Jeske und einen ihrer Stellvertreter beauftragt, vorab Bauaufträge zu vergeben. Sonst könnte es Forderungen nach Rückgabe von Fördermitteln geben, weil das Sporthaus nicht rechtzeitig fertig ist. Die Gemeindevertretung tagt am 16. Mai und soll möglichst dazu auch noch Beschlüsse fassen.

Altes Gebäude wird abgerissen

Der Neubau soll das alte, ziemlich marode Funktionsgebäude ersetzen. Dieses Haus werde abgerissen. „Es ist nicht gedämmt und hat einen Anbau in Containerbauweise“, begründet Jeske. „Die Heizkosten sind sehr hoch. Wir hoffen auf enorme Einsparungen durch den Neubau.“ Auch beim Wasserverbrauch möchte Weitenhagen sparen. Darum werden die Duschen mit Sparschaltern versehen.

„Wir bauen ein Funktionsgebäude für die Gemeinde Weitenhagen“, betont die Bürgermeisterin. Da es am Sportplatz steht, werde es natürlich auch der Verein für Sport und Gemeinschaftspflege (VSG) Weitenhagen nutzen. Der Verein hat derzeit immerhin etwa 85 Mitglieder. Allerdings sind die Glanzzeiten, in denen der VSG Weitenhagen in der Landesliga kickte, vorbei.

Beachvolleyballfläche statt Bühne

Der Neubau des Funktionsgebäudes ist auch eine gute Nachricht für den FC Landhagen. Dieser Fußball-Verein wurde vor einem Jahr gegründet und hat rund 130 Mitglieder. Denn in Behrenhoff, Dersekow, Dargelin und Weitenhagen gab es zuvor nicht genug Nachwuchs und auch nicht die Spieler für eine schlagkräftige Männermannschaft. Darum schlossen sich die Kicker in einem neuen Verein zusammen.

Auch die alte Bühne auf dem Sportplatz soll verschwinden. Sie sei in den letzten Jahren nicht mehr genutzt worden und auch keine Zierde des Dorfes mehr. „Wir können uns hier gut die Anlegung eines Beachvolleyballfeldes vorstellen“, so Janina Jeske. „Dass das marode Sporthaus durch ein neues ersetzt wird, wird das das Dorf ein weiteres Stück schöner machen.“

Dank vieler Bürger mit einem vergleichsweise hohen Einkommen und sehr guter Gewerbesteuereinnahmen steht die Gemeinde Weitenhagen gut. Sie konnte in den letzten Jahren investieren, unter anderem in das Gemeindezentrum, das Dörphus.

