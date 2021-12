Greifswald

Für fast alle Freizeitaktivitäten brauchen Greifswalderinnen und Greifswalder einen Coronatest: Den Abstrich für den Besuch von Restaurants oder des Weihnachtsmarkts gibt es seit Dienstagmittag, 7. Dezember, auch direkt im Schuhhagen. In der Nummer 20 (ehemals „Jeans Inn“) sind die Tests von Montag bis Freitag zwischen 10 und 19 Uhr und am Samstag sowie Sonntag von 9 bis 17 Uhr zu haben.

Dafür braucht es vor Ort den Personalausweis. Ein Termin ist nicht notwendig. Der Abstrich wird entweder im Nasen- oder Rachenbereich durchgeführt. Das Testergebnis wird nach etwa 15 Minuten als Ausdruck ausgegeben oder ab dem 8. Dezember, Mittwoch, auch per E-Mail verschickt.

Nachfrage explodiert

Hinter dem Angebot steht Gregor Wagner, Chef des Burger King, wo sich weiterhin in der Koitenhäger Landstraße 20 eine Teststation befindet – geöffnet von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr.

Wiedereröffnet wurde auch die Zweigstelle im Möwencenter in Schönwalde I. Hier lauten die Öffnungszeiten 8 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag und 9 bis 13 Uhr am Samstag.

Die Station im Möwencenter war nach mehreren Monaten Betrieb geschlossen worden, weil die Coronatests ab dem 11. Oktober nicht mehr vom Staat finanziert wurden. Mit wenigen Ausnahmen mussten die Tests dann bezahlt werden. Die Nachfrage sank rapide, zahlreiche Testzentren machten zu – Wagner hielt mit dem im Burger King durchgehend ein Testzentrum offen.

Seit Mitte November steht jedem Bürger wieder ein kostenloser Antigenschnelltest pro Woche zur Verfügung, viele Bereiche des öffentlichen Lebens stehen unter der 2G-plus-Regel. Folge: Allein beim Burger King bildeten sich laut Wagners Angaben lange Schlangen und die Nachfrage stieg auf bis zu 1000 Tests am Tag.

Bis zu 2000 zusätzliche Tests am Tag

Am Standort Möwencenter könnten nun 500 Tests pro Tag gemacht werden; in der Innenstadt könne die Zahl auf 1500 erhöht werden. „Wir wollen damit der Lage gerecht werden. Die Leute sollen nicht bis zur Koitenhäger Landstraße rausfahren müssen, um dann möglicherweise bei schlechtem Wetter lange warten zu müssen“, sagt Wagner. Nicht nur bei den Getesteten, auch bei denen, die sie durchführen, herrscht hohe Nachfrage: 20 neue Mitarbeiter habe er in den vergangenen zwei Wochen eingestellt.

Während in den vergangenen Wochen Drogerien und Supermärkte Lieferprobleme mit Antigenschnelltests beklagten, kann Wagner beruhigen. „Wir haben glücklicherweise ausreichend vorbestellt und sind mit Tests versorgt“, sagt er. Er habe bereits zwei weitere Standorte in Aussicht, an denen gearbeitet werde.

Von Christopher Gottschalk