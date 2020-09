Heringsdorf

Am 30. September ist es soweit: Dann öffnet das neue Tourismus-Service-Zentrum (TSZ) der Gemeinde Heringsdorf. Die Besucher erwartet dann auf Usedom etwas bisher Einmaliges: Dank medialer Inszenierungen, künstlerischer Installationen und interaktiver Elemente werden im neuen Tourismus-Service-Zentrum Digitalisierung, Landeskunde und Tourismus verschmelzen.

Doch was genau ist darunter zu verstehen? Im Mittelpunkt der Gesamtmaßnahme steht eine Medieninszenierung in Form einer kinetischen Welle, die mit der Medieninstallation und Effektbeleuchtung ein räumliches Gesamtensemble bildet. Die Skulptur besteht aus einem wellenförmig geschwungenen Ring, der von der Decke abgehängt ist und der sich mechanisch gesteuert langsam um sein Zentrum dreht. Die speziell bearbeitete Oberfläche reflektiert dabei das Licht in den umgebenden Raum, so dass über Wand, Boden und Decke ein Lichtspiel entsteht, das die Reflexion von Sonnenlicht auf einer gewellten Wasseroberfläche imitiert.

Eingefasst wird die kinetische Skulptur rechts und links von jeweils drei an der Wand angebrachten Monitoren, über die ein großformatiger Film einer Luftaufnahme der Kaiserbäder läuft. Das Bild wird dabei über alle sechs Monitore aufgeteilt und synchronisiert, so dass die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit der Medieninszenierung dem Lichtspiel im Raum folgen.

Moderner Blickwinkel auf Schönheiten der Region

Im gläsernen Anbau wird die kinetische Skulptur ihren Platz haben. Quelle: Triad Berlin

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) ist genau wie Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) gespannt auf die Wirkung dieses außergewöhnlichen Angebots: „Einheimische und Gäste können sich auf eine informative Entdeckungsreise begeben. Schönheiten unseres Landes werden noch besser erfahrbar. Wir wollen durch die multimedialen und interaktiven Inszenierungen die Region aus einem modernen Blickwinkel präsentieren“, sagte Rudolph am Montag. Marisken wünscht sich, dass viele junge Besucher den Weg ins Informationszentrum finden werden.

Großzügige Förderung aus Schwerin

Das Heringsdorfer Vorhaben gilt wegen des neuartigen Konzeptes als Pilotprojekt in Schwerin und wird durch das Wirtschaftsministerium großzügig gefördert. Von der Gesamtinvestition von 672 500 Euro werden aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ rund 601 400 Euro, also fast 90 Prozent, zur Verfügung gestellt. Am Montag überreichte Stefan Rudolph der Heringsdorfer Bürgermeisterin den entsprechenden Fördermittelbescheid.

An den drei Virtual-Reality-Stationen können die Besucher/Innen mit entsprechenden VR-Brillen in unterschiedlichen 360-Grad-Settings eintauchen und ausgewählte Orte und Aktivitäten in kurzen VR-Filmen intensiv erleben. „So können die Besucher virtuell auf der Promenade gehen, bei einem Spaziergang die Bäderarchitektur in der Gemeinde Heringsdorf genießen und in einem Strandkorb verweilen“, erläuterte Rudolph. An einem Multitouch-Tisch werden die verschiedenen touristischen Angebote multimedial präsentiert und erläutert.

Auch Kurverwaltung und Bibliothek mit untergebracht

Bis zur Eröffnung des Tourismus-Service-Zentrums Ende September ist noch viel zu tun, weiß Laura Isabelle Marisken. Aber sie freut sich sehr, dass dann neben Bansin und Ahlbeck auch Heringsdorf eine moderne und ansprechende Touristinformation hat, die den Tausenden Gästen, die jährlich in den Kaiserbädern Erholung suchen, gerecht wird.

Auf 530 Quadratmetern Fläche im Zentrum von Heringsdorf werden dann im neuen TSZ neben der Touristinformation auch die Kurverwaltung, der Servicebereich für die Gastgeberbetreuung und die Bibliothek des Ortes untergebracht werden. Man könne dann guten Gewissens von einem attraktiven und vor allem innovativen Anlaufpunkt sprechen, wo das Angebot konsequent an den Bedürfnissen der Touristen ausgerichtet wird, meint Stefan Rudolph. Mit Laura Isabelle Marisken ist er sich da einig.

Von Cornelia Meerkatz