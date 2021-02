Greifswald

Das wird das wohl umstrittenste Verkehrsprojekt 2021: Die Stadt will die Straßenführungen in der Innenstadt neu gestalten. Der Kfz-Durchgangsverkehr soll verringert werden, mehr Platz für Radfahrer, Fußgänger und den öffentlichen Personennahverkehr entstehen, die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Die Stadt hatte die die Firma IKS Mobilitätsplanung aus Kassel beauftragt, unter diesen Maßgaben Lösungen für die Innenstadt zu erarbeiten.

„Das erreicht man, indem man die Situation für Radfahrer und Fußgänger verbessert, ohne dabei den Kfz-Verkehr zu verteufeln“, sagt Alexander Gardyan, geschäftsführender Gesellschafter IKS Mobilitätsplanung. Er präsentierte die Ergebnisse der Verkehrsanalyse und Ideen in einem Onlineworkshop (siehe Infokasten). Das vorherige Verkehrskonzept für das Zentrum stammt aus dem Jahr 1994.

Durchgangsverkehr hat null Nutzen

Autos sollen verstärkt auf der Bahnhof- und Goethestraße sowie auf dem Hansering um das Zentrum herum geleitet werden. „Das könnte man durch Einbahnstraßen oder Durchfahrtsverbote erreichen“, erklärt Gardyan. Er betont, dass es sich um vorläufige Ansätze handelt, deren konkrete Ausgestaltung oder Umsetzung Bürger, Politik und Verwaltung weiter diskutieren.

Als eines der wichtigsten Straßenbauprojekte der Stadt wird der Hansering derzeit von einer zweispurigen Straße auf drei Fahrspuren erweitert. In der Mitte soll eine Linksabbiegerspur entstehen, die nicht durchgehend befahrbar ist. Direkt am Ryck wird eine 6,25 Meter breite Fußgänger-Promenade entstehen, direkt daneben ein drei Meter breiter Radweg. Die Stadt plant am Hansering die Einführung von Tempo 30.

Rund ein Drittel des Kfz-Verkehrs in der Innenstadt sei derzeit reiner Durchgangsverkehr, stellten die Verkehrsplaner aus Kassel fest. Das sind beispielsweise Autofahrer, die über die Stralsunder Straße auf die Friedrich-Loeffler-Straße und Richtung Bahnhof fahren oder über die Rubenowstraße einen Weg Richtung Hansering suchen. Das habe keinen Nutzen für die lokale Wirtschaft, mache Krach und verringere die Aufenthaltsqualität für Anwohner und Besucher, erklärt Gardyan. Kunden und Bewohner müssten ihre Ziele aber weiter erreichen können.

Paradebeispiel Groningen in den Niederlanden

Die Mobilitätsexperten zählten insgesamt rund 5000 Fahrzeuge an einem Tag, von denen rund 1600 Durchgangsverkehr waren. Im niederländischen Groningen reagierte die Stadt bereits 1977 auf ein ähnliches Problem, indem sie das Zentrum in vier Abschnitte unterteilte. Innerhalb der einzelnen Teile dürfen Autos fahren, aber um von einem Teil in den anderen zu gelangen, müssen Kfz längere Wege über einen äußeren Ring zurücklegen – Radfahrer und Fußgänger bewegen sich vollkommen frei.

„In Groningen greift das Prinzip, Widerstände für den Kfz-Verkehr zu erhöhen. So wurde es umständlich, bestimmte Wege mit dem Auto zu fahren. Mehr Wege werden so mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt“, erklärt Gardyan. In Greifswald ist der Parksuchverkehr ein weiteres Problem.

Hoher Parkdruck in Greifswald

Ein hoher Parkdruck mit einer Auslastung bis zu über 100 Prozent herrsche in der Innenstadt, sagt Gardyan. Aber angesichts freier Stellplätze in den Abendstunden und nachts auf Parkflächen am Museumshafen Nord, dem Bahnhof oder den Tiefgaragen am Markt sowie am Domcenter gebe es genügend Stellflächen. Auffällig, dass es sich um kostenpflichtige Parkplätze handelt. Dort, am Nexöplatz oder am Hansering, könnten mehr Anwohnerautos stehen – womöglich mit vergünstigten Tarifen oder Anwohnerparkausweisen.

„Da man beispielsweise am Museumshafen oder am Bahnhof schon für einen Euro pro Tag stehen kann, sehe ich keinen großen Spielraum für weitere Vergünstigungen“, sagt Gerd-Martin Rappen. Das Bürgerschaftsmitglied der CDU ist dafür, den Parkplatzsuchverkehr aus der Innenstadt rauszubekommen. Das könne durch die klare Festlegung zentraler Parkorte für Touristen, Pendler und Gäste gelingen. Stellflächen im öffentlichen Raum blieben den Anwohnern vorbehalten.

Rappen frage sich, ob tatsächlich genügend Parkplätze vorhanden sind, wenn Anwohner die Plätze beispielsweise am Bahnhof besetzen, die tagsüber Pendlern fehlen könnten.

Durchfahrtsverkehr von Norden nach Westen und Norden nach Süden zu unterbinden oder einzuschränken, soll die Situation in der Innenstadt verbessern. Die Legende zeigt die derzeitigen Gegebenheiten in Greifswald – der Hansering soll jedoch zu einer Tempo-30-Zone werden. Quelle: IKS Mobilitätsplanung

Weitgehend autofreie Innenstadt?

Hannes Damm (Grüne) hält es für zumutbar, dass Anwohner ihre Autos weiter entfernt von ihrer Wohnung parken. „Das wäre eine Umgewöhnung, würde aber nach einer Übergangszeit akzeptiert werden.“ Der politische Raum sei sich einig, den Durchgangsverkehr zu verhindern, schätzt Damm ein.

Dass die Verkehrsführung in der Innenstadt verbessert und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Greifswald umgesetzt werden sollen, beschloss die Bürgerschaft bereits 2017 mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030+ (ISEK). Demnach solle die Stadt darauf hinwirken, dass weniger Autos genutzt werden und stattdessen Wege mit dem Rad, zu Fuß oder dem ÖPNV zurückgelegt werden. Wichtige Fahrten wie für Umzüge oder Lieferungen sollten im Zentrum weiterhin möglich sein, sagt Hannes Damm. Doch Greifswald könne angesichts kurzer Wege durchaus eine weitgehend autofreie Innenstadt bekommen.

Neben der Domstraße könnten zahlreiche andere Straßenzüge oder die gesamte Innenstadt zu einer Fahrradzone erklärt werden, sagt Gardyan. Dort haben Radfahrer Vorrang. Das habe zumindest den Vorteil, rechtliche Klarheit zu schaffen, so Gardyan weiter. Anliegern könne die Nutzung erlaubt werden. Derzeit darf noch jedes Auto in der Domstraße fahren. Hannes Damm möchte angesichts vieler Radler und der zentralen Lage vor allem die Loefflerstraße zur zusätzlichen Radstraße machen.

Mikrodepots, Barrierefreiheit und Lastenrad

Zu den weiteren Ideen im Workshop gehörten Mikrodepots für Pakete, die von Lieferdiensten mit dem Lastenrad angesteuert werden, um auf Lieferautos zu verzichten. Mehr Radstellplätze im öffentlichen Raum – aber nicht auf Gehwegen – wurden vorgeschlagen, eine Umwandlung der Steinbeckerstraße in eine Fußgängerzone, die Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr in beide Richtungen und dauerhafte Leihstationen für Lastenräder. Workshopteilnehmer forderten zudem mehr Barrierefreiheit und Klimaschutz. Im März diskutieren die politischen Gremien, im Mai ist ein zweiter Workshop mit Bürgern geplant.

„Wir müssen Kompromisse zwischen den einzelnen Verkehrsarten finden, weil der vorhandene Raum optimal genutzt werden muss“, sagt Jeannette von Busse (CDU), städtische Bausenatorin und Vizeoberbürgermeisterin. Es habe sich herauskristallisiert, dass vor allem mehr Aufenthaltsqualität gewünscht werde, was die Verwaltung unterstütze.

Bürger können Ideen schicken Die IKS Mobilitätsplanung aus Kassel untersuchte die Parksituation mit einer Zählung am 28.Oktober 2020, einmal um 11 Uhr und einmal um 2 Uhr. Nachts waren in den Tiefgaragen Domcenter und Markt und den Flächen am Hansering, Bahnhof und Nexöplatz 792 Plätze frei. Die Innenstadt verfügt über 1571 Stellplätze, mit zusätzlichen Flächen in direkter Nähe sind es 2157. Der fließende Verkehr wurde eine Woche zuvor zwischen 6 und 20 Uhr unter die Lupe genommen. Die Zahlen zum Radverkehr stammen aus einer Zählung vom Mai 2019. Mit 8067 Radlern wurden die meisten am Mühlentor gezählt, über 2000 auf dem Wall und über 1600 auf der Loefflerstraße (teilweise Mehrfachzählungen). Ein zweiter Onlineworkshop mit Bürgern ist im Mai geplant, beim ersten waren 77 Interessierte dabei. Wer sich mit Ideen, Vorschlägen und Anregungen einbringen will, kontaktiert die Planer direkt unter: gardyan@iks-planung.de.

„Generelle Absagen“ an einzelne Maßnahmen mache man zu diesem Zeitpunkt nicht, so von Busse weiter. „Die konkreten Möglichkeiten und Wege, um den anstehenden Herausforderungen zu begegnen, sind gerade Gegenstand dieses laufenden Prozesses.“

Bei allen Maßnahmen sei wichtig, nicht nur wegzunehmen, sondern Vorteile aufzuzeigen, fasst Alexander Gardyan zusammen. „Werden Parkplätze gestrichen, ärgert das vielleicht zunächst die betroffenen Anwohner, steigert aber zum Beispiel die Aufenthaltsqualität durch mehr Platz für Cafés auf frei gewordenen Flächen und für Fußgänger.“ Davon würden letztendlich auch der Einzelhandel und die Gastronomie profitieren.

Von Christopher Gottschalk