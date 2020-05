Neues Zwergenland wird ein Paradies für Kinder

Greifswald

Ein großzügig geschnittenes Foyer mit luftiger Höhe und Treppe, die ins Obergeschoss führt, bodentiefe Fenster in Gruppenräumen und weite, multifunktional zu nutzende Flure: Die neue Kindertagesstätte „Zwergenland“ im Ostseeviertel wird ein Paradies für Knirpse. So viel steht nach einem Rundgang durch das fast fertige, für 150 Kinder konzipierte Gebäude fest – auch wenn es für Handwerker noch reichlich zu tun gibt. Baumaterialien im Foyer, Gerüste an Wänden und jede Menge Elektrokabel, die aus der Decke hängen, lassen die vielen noch notwendigen Leistungen erahnen.

Im Obergeschoss sind Räume und Flure mit Oberlicht versehen. Quelle: Petra Hase

Weniger Handwerker auf der Baustelle

„Trockenbauer, Elektriker, Maler, Fußbodenleger – zurzeit sind hier alle Gewerke des Innenausbaus vertreten“, sagt Achim Lerm, Leiter des Kitabetriebs „Hansekinder“. Das städtische, 2015 gegründete Unternehmen verwirklicht im Ostseeviertel seinen ersten Neubau. Nach der Grundsteinlegung im April 2019 und dem Richtfest vier Monate später war geplant, das Gebäude jetzt im April fertigzustellen. „Aber wir liegen zwei Monate im Verzug“, bedauert Planer Norman Kubetschek von der Rostocker Matrix Architektur GmbH und fügt hinzu: „Dabei lagen wir vor der Corona-Krise so gut im Zeitplan.“ Bei Innentüren etwa gebe es derzeit Lieferschwierigkeiten. Zudem seien aufgrund der Einschränkungen und Hygieneregeln zur Eindämmung der Pandemie nicht alle Firmen mit voller Besetzung auf der Baustelle.

Kochküche zum 1. Juli startklar

Trotzdem hält Lerm am Einzugstermin fest: „Denn den hatten wir von Anfang an erst für den Sommer geplant, so dass wir hier im August, September starten werden“, verdeutlicht er. Wichtig sei, dass im Juni die Kochküche in Betrieb gehen kann. Und das sehe gut aus. „Zwei Köche haben wir bereits eingestellt“, sagt er. Sie sollen ab 1. Juli die „ Zwergenland“-Kinder, derzeit noch im benachbarten Altbau untergebracht, mit frisch gekochtem Essen versorgen. Das Prinzip werde in allen Einrichtungen der Hansekinder schrittweise umgesetzt, auch wenn es für den Betrieb hohe Investitionen voraussetze. Gerade sei der Küchenbau im Hort Kunterbunt fertiggestellt worden. Kostenpunkt: rund 420 000 Euro.

Hansekinder-Chef Achim Lerm (re.) ist froh über die Lösung einer guten Belüftung aller Räume. Hinter seiner Hand ist ein sogenanntes Nachströmelement zu sehen, das noch verkleidet wird, damit sich kleine Kinder nicht verletzen können. Links im Bild: Architekt Norman Kubetschek. Quelle: Petra Hase

Niedrigtemperaturhaus mit intelligenter Lüftung

Im neuen „ Zwergenland“ ist die Küche mit großem Fenster zur Mensa – Chance zum Zugucken – aber nur ein Highlight von vielen. Allein der riesige Eingangsbereich als zentraler Willkommens-, Schuhauszieh- sowie Spiel- und Essensort verdeutlicht das neue Konzept des Hauses: Hier ist alles offen, mit viel Licht und Luft, aber auch Möglichkeiten, Rückzugsplätze zu schaffen. Denn natürlich gibt es hier und anderswo auch Türen und mobile Trennwände, die Großes schnell mal kleiner machen. Ein Kinderwagenraum, Fahrstuhl, mobile Garderoben, Kinderküche und Freispielbereiche sowie Elternzimmer und anderes mehr zeugen sowohl mit der Anordnung als auch dem Farbkonzept von gut durchdachten Ideen. „Die Fußböden in den Gruppenräumen werden gelbes Linoleum haben, die Schlafzimmer grünes“, sagt Architekt Norman Kubetschek. Diese Farben tauchen auch andernorts immer wieder auf – beispielsweise an der Außenfassade, die in großen Teilen mit Holz verkleidet wurde. Nicht von ungefähr, denn beim Gebäude mit seinen 1600 Quadratmetern handelt es sich um ein Niedrigenergiehaus. Ein Teil dessen ist das noch zu begrünende Dach – künftig nicht nur ein Hingucker für Kinder und Nachbarn, sondern zugleich guter Temperaturregler im Winter wie im Sommer. Ein weiterer Clou ist die Lüftung: Sogenannte Nachströmelemente an Fenstern sorgen für stete Frischluftzufuhr. „Ich bin froh über diese Lösung. Dadurch wird immer eine gute Raumluftqualität vorherrschen, ohne dass es Durchzug geben wird“, anerkennt Achim Lerm.

Werkstattleiter Robert Wolzin von Metallbau Böttcher aus Neubrandenburg schweißt Träger für den Handlauf ans Treppengeländer. Quelle: Petra Hase

Verzug auch beim zweiten Kitaneubau

Und auch die Außenanlagen werden die Kinder sicher im Sturm erobern: geschwungene Wege, Kletterburg und Rollerstrecke, viel Grün und eine Terrasse an der Mensa zum Essen an frischer Luft. Die Pflasterarbeiten sind zum Großteil abgeschlossen, die meisten Büsche und Bäume gepflanzt.

Alles Arbeiten, die im Stadtteil Schönwalde II noch bevorstehen. Denn dort, im Thälmannring, nimmt zurzeit die baugleiche Kita „Tausend Farben“ Gestalt an. Die künftigen Nutzer – die Kinder der jetzigen Einrichtung „ Samuil Marschak“ – feierten mit den Handwerkern im Januar Richtfest. Geplante Fertigstellung war September. „Aber auch dort gibt es einen Bauverzug. Ich rechne jetzt mit einem Einzug vor Weihnachten“, sagt Achim Lerm.

Zur Galerie Ursprünglich sollte die Kita „Zwergenland“ im April fertig werden, doch aufgrund der Corona-Krise gibt es einen Verzug. Trotzdem lassen die Räume schon erahnen, wie schön das Haus wird.

Von Petra Hase