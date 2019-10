Vorverkauf fürs Neujahrskonzert angelaufen

Zinnowitz

Der Vorverkauf für das Neujahrskonzert 2020 im gelben Theater „Die Blechbüchse“ hat begonnen. Diesmal heißt es: „ Wien grüßt Berlin“. Es spielt das Salonorchester Metropol aus Berlin mit den Solisten Manja Sabrowski (Sopran) und Christoph Schröter (Tenor), es moderiert Frank Jesko-Idler.

Das traditionelle Neujahrskonzert in der „Blechbüchse“ gestaltet das Salonorchester Metropol aus Berlin zum 21. Mal. Musikalisch geht es von der Operetten-Hochburg Wien ins eher frech-musikalische Berlin. Es werden unter anderem Melodien des Wieners Carl Millöcker aus der Operette „Der Bettelstudent“ zu hören sein, deren Uraufführung 1882 in Wien war. Ebenfalls in der Donau-Stadt hatte die „Gräfin Mariza“ von Emrich Kálmán Premiere. Immer wieder gern gehört: „Schau einer schönen Frau nicht zu tief in die Augen“ aus „Maske in Blau“ von Fred Raymond – Premiere war in Berlin. Und natürlich darf in einem Wiener-Berliner-Operetten-Reigen Paul Lincke nicht fehlen und sein schmissiger Hit „Der Berliner liebt Musike“ . Sänger und sicher auch das Publikum werden in der Musik schwelgen.

Neujahrskonzert, 1. Januar 2020, 15 und 19 Uhr, Gelbes Theater „Die Blechbüchse“, Zinnowitz. Karten unter 03971 26 888 00.

Von Cornelia Meerkatz