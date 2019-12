Neujahrskonzert mit dem Chor „nolimHits“ und dem Girod Quartett

Greifswald

Rock, Pop, Swing, aber auch Musical und Satire: Der Greifswalder Popchor „noLimHits“ kennt keine Grenzen. Sein Name ist Programm. Das betrifft nicht nur das Repertoire, das von Rammstein über Sting, Michael Jackson und Metallica bis Udo Jürgens reicht – sondern auch die Mitstreiter. „Bei uns ist jeder willkommen – ob 14 oder 99 Jahre alt, ob mit oder ohne Chorerfahrung“, sagt Leiterin Dorothea Laack. Quält das vor drei Jahren gegründete Ensemble etwa Nachwuchssorgen?

Keinesfalls! „Wir sind mit 18 Leuten gestartet und zählen mittlerweile 52 Mitglieder. Älteste Sängerin ist Rita Thaler mit ihren 65 Jahren“, erzählt die studierte Kirchenmusikerin. Die Initiative zur Chorgründung ging allerdings nicht von ihr aus, sondern von Kerstin Finke. „Wir kannten uns. Ihre Kinder waren meine Schüler. Weil sie Lust hatte zu singen, fragte sie mich nach einem Chor – auf der Suche nach dem perfekten Ensemble“, erinnert Laack, die als freiberufliche Musikerin auch noch andere Ensembles im Greifswalder Umland sowie die drei Domkinderchöre in der Hansestadt leitet. Und so versammelte sich 2016 zunächst eine kleine Singerunde in Finkes Wohnzimmer, das jedoch schnell zu klein wurde.

Jeder besitzt Potential

Die Gruppe wechselte erst ins Boddenhus, später ins Ballhaus Goldfisch. Doch beide Einrichtungen meldeten Eigenbedarf an, sodass sich der Chor glücklich schätzte, 2018 im Kuba, im Kulturbahnhof an der Osnabrücker Straße, eine neue Heimat gefunden zu haben. „Wir proben jeden Montagabend“, sagt Laack und ermuntert potentielle Sänger zum Kommen: „Wir brauchen unbedingt Männerstimmen, haben zurzeit nur zwei Tenöre und drei Bässe“, sagt die 43-Jährige und fügt lachend hinzu: „Wir nehmen alles!“ Denn nach ihrer Erfahrung besitze jeder Potential. „Mit etwas Training klappt es. Und wer möchte, kann auch Einzeltraining erhalten.“

Dieses Urvertrauen in die Leistungen der Mitstreiter beflügelt das Ensemble ungemein. Gründungsmitglied Julia Rehbein aus Weitenhagen etwa stieß durch Zufall zum Singekreis. „Von der ersten Stunde an war es um mich geschehen. Wir waren uns sofort sympathisch. Auch die Ausrichtung des Chores passt“, sagt die 37-jährige Grundschullehrerin, die schon als Kind gern im Schulchor sang. Mit der Geburt der eigenen Kinder jedoch blieb für solch ein Hobby keine Zeit.

Gemeinschaft ist sehr familiär

Da kann sie sich mit Fanny Dreßler die Hand reichen. Die 40-jährige Erzieherin, die mit ihrer Familie in Behrenhoff lebt, berichtet Ähnliches. Mittlerweile seien die Kinder aus dem Gröbsten heraus. „Vor anderthalb Jahren stöberte ich deshalb im Internet nach einem Chor, fand die Homepage von ,noLimHits’, teilte in einer E-Mail mein Interesse mit und war fortan dabei“, erzählt die Sängerin begeistert. Die Probenzeiten am Montag seien ideal und Dorothea Laack immer gut drauf: „Sie macht das einfach toll, hat einen Anspruch an Qualität, meckert aber nie mit uns“, würdigt Dreßler den Umgang und fügt hinzu: „Besser kann eine Woche gar nicht beginnen.“

Dorothea Laack leitet den Popchor „noLimHits“, aber auch andere Ensembles. Quelle: Petra Hase

Das findet auch Vivien Pritzkow. Sie ist mit ihren 18 Jahren die Jüngste im Bunde. Immer noch, muss man sagen, denn das war sie auch schon in den Gründungstagen. Da war sie gerade mal 14 und Klavierschülerin von Dorothea Laack, die sie fragte, ob sie Lust zum Mitmachen hätte. Die Gemeinschaft sei sehr familiär und bereite viel Freude, findet die Gymnasiastin. „Das Schönste aber sind natürlich unsere Konzerte. Die Sommermusiken in Brandshagen, Zarnekow und Wusterhusen waren toll. Aber auch unser Auftritt am zweiten Advent im Dom war sehr schön. Die Akustik dort ist super“, freut sie sich.

Vorsingen und Soli sind keine Pflicht

Bewegende Auftritte, tolle Gemeinschaft: Genau das hält auch Carsten Schulz von 2016 an bei Stange, der noch in anderen Ensembles agiert. „Doch ich singe auch gern mal Pop. Bei ,noLimHits’ ist es immer lustig, wir lachen viel. Als Entspannung vom beruflichen Alltag genau das Richtige“, urteilt der 54-jährige Ingenieur, der ab und an einen Solopart übernimmt. Ansonsten gilt: Vorsingen und Soli sind für Mitglieder keine Pflicht. Jeder bringt sich ein, so gut er kann. Wie das am Ende aussieht, können Neugierige das nächste Mal am 4. Januar erleben: Dann steht ein öffentliches Konzert im „ Kuba“ im Kalender, natürlich mit abwechslungsreichem Programm. NoLimHits eben.

Neujahrskonzert als Auftakt für mehr Veranstaltungen

Doch nicht nur. Besucher des Kulturbahnhofs können sich an diesem Nachmittag ebenso auf das „ Girod Quartett“ freuen. Mit Detlev Kloppot (Gesang), Alexander Girod ( Piano), Lukas Möller (Kontrabass) und Cornelius Jelen (Drums) erklingt handgemachte akustische Musik unterschiedlicher Genres. In ihrem Repertoire finden sich zum Beispiel Latinsongs, Titel von Frank Sinatra, Elton John oder Billy Joel und Roger Cicero.

Das „Girod Quartett“ kommt im Kuba am 4. Januar nach dem Chor „NoLimHits“ zum Zuge. Quelle: privat

Kuba-Inhaber Stephan Grimm sieht dieses Neujahrskonzert als Auftakt zu einer Reihe weiterer musikalischer Highlights im kommenden Jahr. Er hat deshalb gerade einen fünfstelligen Betrag in den Kauf eines Flügels investiert. „Platz haben wir ja für derartige Veranstaltungen“, sagt er. Der große Saal biete 650 Personen Platz, ohne Bestuhlung gar 1200. Erste Gespräche mit der Musikschule der Hansestadt Greifswald seien erfolgversprechend verlaufen. Musikschullehrer Alexander Girod bestätigt dies: „Wir können uns gut vorstellen, die eine oder andere Veranstaltung dort stattfinden zu lassen. Die Akustik ist toll, der neue Flügel auch. Und es gibt einen super Turniertanzboden“, lobt er. Deshalb seien bereits Nägel mit Köpfen gemacht worden: „Das Weihnachtskonzert der Musikschule findet am 6. Dezember im Kuba statt. Außerdem werden wir zur Kulturnacht dort ein Programm gestalten“, so der Pianist. Das Gemeinschaftskonzert mit „noLimHits“ sei also ein Anfang, dem vielleicht weitere gemeinsame Angebote folgen könnten.

Von Petra Hase