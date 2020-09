La Gomera/Greifswald

Als der Lockdown auf der spanischen Insel La Gomera ausgerufen wird, schmunzelt sie noch und denkt: „Das wird nicht lange dauern.“ Dass über Monate alle Geschäfte und Märkte schließen, es verboten bleibt, Freunde zu besuchen oder auch nur auf den Straßen spazieren zu gehen, kann sich Antje Gallert Anfang März noch überhaupt nicht vorstellen. Die gebürtige Stralsunderin lebte und arbeite neun Jahre lang auf der kanarischen Insel. Sie schnitzte Schmuck aus Avocadokernen und verkaufte diesen auf Märkten. Bis zum Lockdown. Dann ist mit einem Schlag alles vorbei.

Ein Einkaufsgutschein bleibt einzige Hilfe vom spanischen Staat

Große Rücklagen hatte die 41-Jährige nicht. Sie ist nach der Trennung von ihrem Ehemann gerade erst in eine neue Wohnung gezogen, hatte diese komplett renoviert, neu eingerichtet und sich ein kleines, gebrauchtes Auto gekauft. Ihr Ersparnisse sind in kürzester Zeit aufgebraucht. Die spanische Regierung stellt ihr lediglich einen Gutschein über 200 Euro für den örtlichen Supermarkt zur Verfügung, zu verbrauchen bei einem einzigen Einkauf. Freunde von ihr warten noch heute auf die Bewilligung des beantragten Mietzuschusses. Als sie kein Geld mehr für die Miete hat und sich der Lockdown Woche für Woche verlängert, wird ihr klar: „Ich muss hier weg. Ich habe hier keine Existenzgrundlage mehr.“

Rückreise nach Deutschland nur mit Papieren vom Konsulat

Doch in Deutschland herrscht längst Einreiseverbot. Staatsbürger wie Antje Gallert müssen Papiere beim Konsulat beantragen. Nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen, war zu diesem Zeitpunkt nahezu ausgeschlossen. Im April darf sich nur die Kernfamilie sehen. Doch die Eltern von Antje Gallert sind bereits mehrere Jahre tot. Ihre einzige familiäre Verbindung ist ihr Bruder Heiko in Greifswald. Und der setzt nun alles daran, um seine Schwester nach Hause holen zu können.

„Das war gar nicht so einfach. Aber schließlich bekam ich vom Gesundheitsamt Vorpommern-Greifswald eine schriftliche Einreiseerlaubnis, auch gleich mit der Information, dass ich zunächst zwei Wochen in Quarantäne muss“, erzählt Antje Gallert. Auch darum kümmerte sich der Bruder, mietete ein kleines Häuschen mit Garten auf Usedom. „Damit ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft kann. Das Grundstück durfte ich ja nicht verlassen“, sagt sie gerührt.

Antje Gallert verkauft ihren selbst hergestellten Schmuck auf dem Kunsthandwerkermarkt in San Sebastian auf La Gomera. Quelle: privat

Einen Monat komplett allein und ohne Spaziergang

„Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits einen Monat komplett allein in meiner kleinen Wohnung verbracht, ohne Balkon und ohne Terrasse. Sowas brauchte ich auf La Gomera nicht. Dort ist es ganzjährig warm, man verbringt einfach wenig Zeit zu Hause.“ Für einen Moment wird sie nachdenklich, das Gesicht ganz ruhig. Meistens strahlt die 41-Jährige über das ganze Gesicht und lacht oft. Sie gehört zu den grundfröhlichen Menschen, für die das Glas stets halb voll und jeder Tag ein Geschenk ist.

Deutlich strengere Maßnahmen als in Deutschland

Doch die Isolation macht ihr sehr zu schaffen. „Die Maßnahmen waren viel strenger als in Deutschland. Ich lebte alleine und durfte niemanden treffen. Es war unheimlich viel spanische Polizei auf den Straßen unterwegs, die jeden anhielt und ausfragte, wo er hingeht oder herkommt. Außer Einkaufen im Supermarkt oder in der Apotheke war alles verboten“, blickt Antje Gallert zurück.

Sie erinnert sich noch genau, wie sie nach Wochen des Bangens endlich ins Flugzeug steigt, in den Sitz sinkt und sich fragt, ob sie wohl jemals zurückkehren wird. Ihr ganzes Leben hatte sie in einen Rucksack gepackt. So war sie neun Jahre zuvor auch auf der bekannten Aussteigerinsel angekommen. „Es ist dort ganz anders als hier. Das Leben ist viel entspannter, ruhiger, langsamer. Es gibt im Supermarkt nur drei Sorten Duschbad. Das reicht doch auch. Ich bin jetzt noch total überfordert, wenn ich vor den langen Regalen mit zig Sorten und der unendlichen Auswahl stehe.“

„Ich hatte riesige Angst, dass meine Reise jetzt endet.“

Zurück in den Flieger. Antje Gallert landet in Frankfurt am Main, fährt von dort mit dem Zug nach Greifswald. „Als die Polizei in Anklam in den Zug stieg und uns alle kontrollierte, rutschte mein Herz in die Hose“, sagt die studierte Journalistin. „Ich hatte riesige Angst, dass meine Reise jetzt endet, ich nicht weiter darf.“ Sie hatte einen dicken Stapel mit Papieren, in dem alles erklärt war.

Da Geschwister nicht zur Kernfamilie gehören, hätte sie normalerweise nicht zu ihrem Bruder reisen dürfen. Doch es war alles korrekt beantragt und genehmigt. Die Polizei überprüft die Unterlagen und auch die Personendaten des Bruders. „Ich hab am ganzen Körper gezittert. Danach war ich megaerleichtert“, blickt sie zurück.

„Ich habe den besten Bruder der ganzen Welt“

Und dann am Bahnhof in Greifswald habe sie ihren Bruder nach drei Jahren zum ersten Mal wiedergesehen. Er stand dort mit seiner Frau, dem Sohn und einer Freundin. „Wir durften uns nicht umarmen und mussten zwei Meter entfernt voneinander stehenbleiben wegen des Kontaktverbotes“, erinnert sie sich. Zu dem Zeitpunkt hatte sie schon mehr als vier Wochen keinen anderen Menschen mehr berührt. „Mein Bruder hat mir ein Auto zum Bahnhof gebracht, ins Navi die Adresse des Ferienhauses auf Usedom eingegeben.“ Er hatte auch eingekauft und alles andere organisiert. „Ich habe den besten Bruder auf der ganzen Welt“, sagt Antje Gallert mit Tränen im Auge und mit belegter Stimme.

Sechs Wochen ohne einen anderen Menschen zu berühren

„Als wir uns nach den zwei Wochen Quarantäne wiedergesehen haben, haben wir uns so viel umarmt und geknuddelt wie noch nie.“ Sie kommt bei ihrem Bruder unter, der aber längst eine Wohnung in Greifswald für sie organisiert hat, die sie nur wenige Wochen später beziehen kann. Bereits eine Woche nach ihrer Ankunft in Greifswald hat sie sich einen Job als Kassiererin in einem Supermarkt besorgt. „Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt schon eine Menge Schulden angehäuft und musste dringend Geld verdienen. Reisekosten, Kaution, erste Miete – es kommt einiges zusammen. Da habe ich einfach etwas gesucht, wo ich sofort anfangen konnte“, sagt Antje Gallert. Nachdem sich die erste Aufregung nun legt, hat sie mit der längerfristigen Jobsuche begonnen. „Ich möchte gerne wieder etwas Kreatives machen.“

Zweiter Lockdown auf der Urlauberinsel droht

Sie hat noch immer engen Kontakt zu ihren Freunden auf La Gomera. Dort droht bereits der zweite Lockdown. Selbst die derzeit geltende Reisewarnung gefährde die Existenz von vielen, die vom Tourismus leben. „Das schmerzt sehr. Denn im September geht die Saison auf der Insel los.“ Sie kennt auch andere, die La Gomera bereits verlassen mussten oder sich übergangsweise einen Job in Deutschland gesucht haben, um die laufenden Kosten für den geschlossenen Laden auf den Kanaren finanzieren zu können.

Antje Gallert ist in Greifswald angekommen. Über eine Rückkehr nach Spanien denkt sie derzeit nicht mehr nach. Mitunter kommt es ihr noch seltsam vor, wie sie und ihre Kollegen von einigen Menschen behandelt werden, wenn sie an der Kasse stehen. „Manche Leute behandeln uns sehr geringschätzig, weil wir ja nur Verkäufer sind und es in ihren Augen offenbar in unserem Leben zu nichts gebracht haben. Das kenne ich von La Gomera gar nicht. Dort war es selbstverständlich, dass sich alle auf Augenhöhe begegnet sind, Status spielte keine Rolle“, sagt Antje Gallert.

Krankenkasse, Ostsee , Familie und Freunde

Doch es gibt auch ganz viel, was sie nicht mehr missen möchte, beispielsweise das System der Krankenversicherung in Deutschland. „In Spanien ist die Grundversorgung zwar kostenlos. Auf einen Termin beim Spezialisten muss man aber ewig warten. Hygienestandards und Ausstattung sind nicht vergleichbar mit dem, was man in Deutschland kennt. Beim Zahnarzt ist nur das Ziehen eines Zahns kostenfrei. Alles andere muss bezahlt werden“, erzählt Antje Gallert.

„Es ist schön, wieder bei meiner Familie und bei meinen Freunden zu sein. Auch die Ostsee habe ich sehr vermisst. Und ich freue mich auf den ersten Winter in Greifswald. Es gibt keine Jahreszeiten auf La Gomera.“

Von Katharina Degrassi