Corona - Nicht alles steht still: Bauarbeiten am Hansering in Greifswald gehen weiter

Trotz Corona-Krise wird derzeit am Hansering in Greifswald eine Stromtrasse für die Stadtwerke verlegt. Die Arbeiten finden in Vorfeld des geplanten Umgestaltung des Rings statt. Wann die Bauarbeiten dafür beginnen können, ist derzeit noch offen.