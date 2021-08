Nichts zu verschenken: Greifswalder Wohnungsunternehmen entfernt Kisten vor Hauseingängen 

Greifswald

Der Trend hat irgendwann mit Corona angefangen. Vermutlich war es die Mischung aus Homeoffice und einem Verbot von Flohmärkten. Die Menschen verbrachten mehr Zeit zu Hause, haben gesehen, was dort alles ungenutzt rumsteht und konnten nach dem Entrümpeln kein Geld auf regionalen Flohmärkten mit den alten Sachen verdienen. Irgendwann hat jemand mit einem grünen oder gelben Marker oder einem Edding das erste Mal „zu verschenken“ auf einen Umzugskarton geschrieben und vor die Tür gestellt. Der Trend war geboren und lebt auch nach Corona weiter.

In Greifswald gibt es die Kisten fast überall. Mal mit mehr, mal mit weniger brauchbarem Inhalt, aber immer mit dem Versprechen, dass der Inhalt der Kiste oder des Kartons zu verschenken sei. Egal ob alte Gläser oder Keramiken aus Großmutters Zeiten, ob Kleidungsstücke oder alte Bücher, Spielsachen oder Kosmetik – alles, was womöglich irgendwie noch nutzbar sein könnte, kann in einem Karton vor der Tür einen neuen Nutzer finden.

Wohnungsgesellschaft kann Geschenkkisten nicht tolerieren

Was aller Wahrscheinlichkeit nach als Nächstenliebe gedacht und nachhaltig umgesetzt sein will, finden aber nicht alle gut. Die Greifswalder Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) zum Beispiel verbietet den Umsonstladen vor den Türen der eigenen Objekte zum Beispiel. „An sich ist das Verschenken von noch brauchbaren Gegenständen eine gute Sache. Ein schönes Beispiel dafür sind etwa die öffentlichen Bücherschränke in Greifswald“, heißt es von der Gesellschaft. Auch das Verkaufen auf Flohmärkten – jetzt wieder erlaubt, sei eine gute Sache.

Das Argument der Wohnungsgesellschaft: Das Abstellen von Dingen oder gar Sperrmüll auf öffentlichem Grund, also etwa auf dem Gehweg, sei in allen Abfallsatzungen oder -gesetzen von Kommunen eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit. Die Rechtslage bietet in diesen Fällen tatsächlich wenig Spielraum. Die WVG hat deswegen ernst gemacht. Vor den eigenen Objekten sind die Hauswarte angehalten, die Kisten einzusammeln. Die Menge ist beachtlich. Auf Nachfrage erklärt die Wohnungsgesellschaft, dass pro Woche fünf bis zehn Kisten zusammenkämen, die vor den Eingangstüren aufgesammelt werden müssen. Und das über einen längeren Zeitraum. Betroffen sei vor allem die Innenstadt. Leider, so beschreibt es die WVG, müsse man die Kisten wegschmeißen. „Deshalb wäre es wirklich schön, wenn die Mieter einen anderen Weg finden, um ihre Sachen verschenken zu können.“

Greifswalder: Sachen sind meistens am gleichen Tag weg

Einige Mieter der Gesellschaft sehen das anders. Zu ihnen gehört auch ein Greifswalder, der ab und an die Kiste vor seinem Haus nutzt, um bestimmte Dinge an die Nachbarn zu verschenken. Er möchte lieber anonym bleiben und auch die Straße, in der er wohnt, nicht öffentlich preisgeben. Nur so viel: Der vierstöckige Altbau befindet sich in der Fleischervorstadt und gehört zum WVG-Bestand. Die kleine „Zu-verschenken-Box“, die sonst immer neben der Hauseingangstür stand, ist mittlerweile entfernt worden. “Ich habe manchmal unbenutzte Kosmetikartikel wie Parfüms reingelegt oder auch noch gut erhaltene Kleidung von meiner Frau. Die Sachen waren meistens noch immer am selben Tag weg“, sagt der 40-Jährige. Dass die WVG jetzt so hart durchgreift, dafür zeigt der Hansestädter kein Verständnis: “Ich finde nicht, dass es stört oder ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ich habe das Gefühl, dass die Leute bei mir in der Straße darauf achten, dass die Sachen nicht wochenlang drin liegen und die Kisten auch nicht allzu groß sind, sodass man nicht mehr ins Haus reinkommt. Zudem werden die Sachen auch häufig wieder weggeräumt, wenn sie nicht genommen werden. Ich denke, die WVG meint, dass es einfach nicht schön aussieht. Das ist sehr schade.“

Ob die WVG die Spendenkisten von den Straßen bekommt, ist nicht abzusehen – aktuell geht der Trend eher in eine andere Richtung: In der Innenstadt werden sogar alte Wurstgläser auf die Straße gestellt. Ein Zettel daneben „Bitte mitnehmen zum Einkochen und Einwecken“ und schon wird aus dem Altglas ein gütiges Geschenk.