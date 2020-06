Night of Light: Diese Greifswalder Veranstaltungsorte machen mit

Greifswald

Alle Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie Veranstaltungs-Locations in ganz Deutschland strahlen in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni bundesweit ihre Gebäude oder stellvertretend ein Bauwerk in ihrer Region oder Stadt mit roter Beleuchtung an, um auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Die durch die Corona-Pandemie bedingten Schließungen haben auch die Greifswalder Veranstalter finanziell schwer getroffen. Dementsprechend groß ist auch die Beteiligung in der Hansestadt.

In rotes Licht getaucht werden unter anderem das Firmengebäude von AEN am Eckhardsberg, die ehemalige Diskothek „Fly In“ in der Gaußstraße, der Studentenclub „Kiste“ in der Makarenkostraße oder die Stadthalle an der Europakreuzung. Auch die Theaterwerft an der Salinenstraße/Museumshafen macht mit, außerdem das Boddenhus, das Pommersche Landesmuseum und das Kulturzentrum St. Spiritus. In Anklam wird das Otto-Lilienthal-Denkmal angestrahlt, auch die Seebrücken in Ahlbeck und Sellin beteiligen sich an der Aktion.

Von az