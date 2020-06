Night of Light: Greifswald sieht rot! 

Greifswald

Die Hansestadt sieht rot. Viele Veranstaltungsorte Greifswalds waren am Montag bei der „Night of Light“ knallrot angestrahlt, um auf die dramatische wirtschaftliche Situation der Branche während der Corona-Pandemie hinzuweisen. Mehrere Veranstaltungstechniker beteiligten sich in Greifswald an der Aktion und tauchten das Soziokulturelle Zentrum St. Spiritus, die Theaterwerft und das Pommersche Landesmuseum, die Stadthalle, das AEN-Gebäude, den Studentenclub „Kiste“, das „Fly In“ und das Boddenhus in rotes Licht.

Seit dem 10.März 2020 sei einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen, betonen die Veranstalter auf ihrer Website Night of light. Konzerte, Festivals oder Theateraufführungen - überall dort, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Darbietungen zu erleben, dürften Veranstaltungen nur unter umfangreichen, behördlichen Auflagen durchgeführt werden. Viele Veranstalter würden finanziell keine 100 Tage mehr überleben können.

