Noch immer kein Gedenken an Leichen aus Greifswalder Anatomie möglich

Greifswald

In der NS-Zeit war Greifswald ganz anders als vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ein bedeutender Militärstandort. An der Saarlandstraße, heute Beimlerstraße, existierte ein großes Kriegsgefangenenlager, zu dem Zweigstellen in der ganzen Region gehörten.

Opfer von Menschenexperimenten in der Anatomie

Wer dort starb, dessen Leiche wurde in der Regel in die Anatomie der Universität zur Lehr- und Forschungszwecken gebracht. Auch bei Zwangsarbeitern, verstorbenen Häftlingen des in Gollnow oder Fahnenflüchtigen, die im Wehrmachtsgefängnis in Anklam hingerichtet wurden und Toten in psychiatrischen Einrichtungen wurde so verfahren. Dazu kamen in Heil- und Pflegeanstalten Verstorbene, vor allem aus Ueckermünde. Diese hatte man zum Teil gezielt verhungern lassen.

In der DDR waren die Gräber kein Thema

Bestattet wurden sie auf dem Neuen Friedhof. Über ihnen wächst im wahrsten Sinne des Wortes Gras. In der DDR war dieser Umgang mit Menschen kein Thema. Bis heute erinnert kein Denkmal, keine Hinweistafel an dieses nationalsozialistische Verbrechen oder daran, dass hier auch Bürger anderer Nationen liegen. Das Gräberfeld wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Teil des sowjetischen Bezirksfriedhofs Nummer 3, Richtung Wackerow.

Die Greifswalder Anatomieprofessoren Nicole und Karlhans Endlich, Thomas Koppe und Jürgen Giebel wollen das ändern. Sie möchten, dass künftig auf dem Neuen Friedhof eine Tafel, ein Denkmal an diese Menschen erinnert. Dass sie dort beigesetzt wurden, ist der Öffentlichkeit erst im Rahmen des großen Projekts zur Erforschung der Geschichte der Universität im Nationalsozialismus durch Uniarchivar Dirk Alvermann bekannt geworden.

Hinrichtungsstätte Plötzensee war Greifswald zugeordnet

„Ich habe mich immer gefragt, woher die Leichen in der NS-Zeit kamen“, sagt Institutsdirektor Karlhans Endlich. „Alle Hochschulen erhielten damals die Körper aus Hinrichtungsstätten, Greifswald war Plötzensee zugeordnet. Aber das ist doch ziemlich weit weg.“ Dank Alvermann ist nun bekannt, woher die Leichen kommen.

Die Anatomen wollen sich den dunklen Seiten ihrer Geschichte stellen, sie nicht unter den Teppich kehren, sondern bewusst an sie erinnern. 1936 bis 1938 war der später durch seine Menschenversuche berüchtigte August Hirt in Greifswald Professor, das ist allgemein bekannt. Aber die Geschichte der Anatomieleichen ist es nicht.

Russische Botschaft ist gefragt

Als diese 2013 allgemein bekannt wurde, ergriffen die Anatomen schon einmal die Initiative. Zusammen mit Dirk Alvermann wurde ein Text entworfen, erzählt Thomas Koppe. Einfach eine Tafel aufstellen ist hier indes nicht möglich.

Zumindest direkt auf den sowjetischen Friedhöfen ist das Einverständnis der russischen Botschaft für Veränderungen nötig. Die Initiative verlief im Sande, wohl auch, weil die Namensdebatte der Uni, vieles nach hinten drängte, erinnert sich Karlhans Endlich.

Künstlerwettbewerb ist eine Option

Zufällig traf Thomas Koppe im April den Autor auf dem Neuen Friedhof. Er hatte nach einem Grabstein für die Anatomieleichen gesucht, aber keinen gefunden. Aus dem Gespräch entstand die neue Initiative für eine würdige Erinnerung. Nun soll das Projekt mit den Partnern, der Universität und der Stadt, wieder aufgenommen werden, der Aufstellungsort ist zu klären und die Gestaltung des Erinnerungszeichens.

„Wir haben ja das Caspar-David-Friedrich-Caspar-David-Friedrich-Institut, mit dem wir dabei zusammenarbeiten könnten“, erinnert der Institutsdirektor. „Auch ein Künstlerwettbewerb ist denkbar.“

Auch Polen, Jugoslawen und Deutsche lagen in der Anatomie

Die Geschichte ist erschütternd. Am 24. Oktober 1947 wurden nach einem Hinweis im Anatomischen Institut die Überreste von 249 Personen gefunden, die zuvor immer noch für die Lehre genutzt worden waren. Der Untersuchungsbeamte Pilarski stellte bei Durchsicht des Leichenjournals fest, „dass etwa seit dem Jahre 1942 laufend Leichen von durch die Gestapo hingerichteten Deutschen, Polen, Russen, Jugoslawen sowie auch Leichen in Kriegsgefangenschaft verhungerter Russen und in Militärgefängnissen hingerichteter deutscher Soldaten lastwagenweise dem Institut zugeführt wurden.“

Auf den Särgen standen die Namen

69 Leichen wurden gerichtsmedizinisch untersucht, als Todesursache bei 18 Erhängen und bei zwei Kohlenmonoxidvergiftung festgestellt, bei 30 Unterernährung. Der sowjetische Stadtkommandant wies den Greifswalder Oberbürgermeister an, für die Bestattung am 6. Januar 1948 zur Herstellung von 69 Särgen durch die Tischler „für die Bestattung der viehisch durch die Gestapo ermordeten Sowjetbürger und die Bürger anderer Nationen herstellen zu lassen. Ein Maler sollte mit dem Pinsel die Namen der Verstorbenen schreiben. Der OB hatte auch für genug Lkw zu sorgen.

Inschrift spricht ausschließlich von Gestapoopfern

An diese in der DDR in Vergessenheit geratene Geschichte erinnert nur das Grabmal mit der Inschrift „Hier wurden 446 Kriegsgefangene der sowjetischen Armee begraben, die in den Folterkammern der deutschen Gestapo 1941 bis 1945 grausam gequält wurden“. Es steht an dem Gräberfeld.

Die Inschrift des großen Obelisk übersetzt Karin Ritthaler-Praefcke mit „In ewigem Gedenken an die Kriege der sowjetischen Armee und an diejenigen, die ihr Leben für ihre Heimat UdSSR in den Jahren 1941 bis 1945 ließen.“ Damit weicht der Text vom Üblichen ab und könnte ein Hinweis auf die etwas andere Begräbnisstätte sein. In der Regel stehen auf solchen Denkmalen die Stalin-Worte: „Ewiger Ruhm den Helden, die für die Freiheit und Unabhängigkeit unserer Heimat gestorben sind“, zum Teil leicht abgewandelt.

Von Eckhard Oberdörfer