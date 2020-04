Greifswald

Im Kampf gegen die Corona-Krise nimmt das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig eine zentrale Rolle ein. Von hier aus soll ab April durch den Epidemiologieprofessor Gérard Krause eine große Studie zum Vorhandensein von Antikörpern gegen den Covid-19-Erreger koordiniert werden. Das soll Entscheidungen für die Lockerung der gegenwärtigen Einschränkungen erleichtern.

40 Millionen Euro für Helmholtz-Zentrum

Beschleunigt die Coronakrise eine Investition in Greifswald durch Bund und Land? Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat im November 2019 bis zu 40 Millionen Euro für ein neues Helmholtz-Institut, eine Außenstelle des Zentrums für Infektionsforschung an der Uni Greifswald, zur Verfügung gestellt. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist baulich bisher nicht in Vorpommern präsent.

Schon im November sagte der Dekan der Unimedizin, Prof. Karlhans Endlich: „Zur modernen Mobilität gehören neuartige Infektionen. Das lässt sich gar nicht vermeiden.“ Darum müsse die Infektionsforschung intensiviert werden, dazu könne Greifswald einen erheblichen Beitrag leisten.

Geld fließt verteilt über fünf Jahre

Das Geld fließt „verteilt über die nächsten fünf Jahre und vorbehaltlich einer entsprechenden Beteiligung Mecklenburg-Vorpommerns“, erinnert Sprecherin Annette Doerfel auf Anfrage der OZ zum Stand. Die Betreibung eines Helmholtz-Instituts ist für das Land vergleichsweise günstig: 70 Prozent des Budgets tragen Bund und Land im Verhältnis neun zu eins, der Rest sind Drittmittel. Bei Leibnizinstituten sind es zum Beispiel in der Regel je 50 Prozent.

Wann der erste Spatenstich erfolge, stehe noch nicht fest, so Doerfel. Noch werde am inhaltlichen Konzept zusammen mit den Greifswalder Partnern gearbeitet. „Erst nach Klärung aller erforderlichen verfahrensrechtlichen Schritte kann Stellung zu einem möglichen Bauprojekt und der Zeitschiene bezogen werden“, sagt Doerfel. Da das Konzept international begutachtet wird, dauert das naturgemäß. Außenstellen des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung gibt es schon in Saarbrücken und Würzburg.

Standort neben Zentrum für mikrobielle Genomforschung

Nach Informationen der OZ wurde bereits ein Bauplatz für das neue Institut reserviert, und zwar in Nachbarschaft des Zentrums für mikrobielle Genomforschung. Allgemein war erwartet worden, dass das neue Gebäude dort errichtet wird, wo jetzt noch das alte Rechenzentrum steht. Es wird voraussichtlich 2021 abgerissen. Das ist offenbar Geschichte. Dazu äußert sich die Sprecherin nicht.

Neben der Uni und der Unimedizin gehören das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie sowie das Friedrich-Loeffler-Institut zu den wichtigen Akteuren. Während in der Stadt der Schwerpunkt der Forschung bisher bei bakteriellen Infektionen liegt, ist die Virenexpertise vor allem im Stadtteil Riems zu Hause. „Wir sind beteiligt“, bestätigt Sprecherin Elke Reinking. Und ja, derzeit werde am Konzept gearbeitet.

