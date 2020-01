Nonnendorf nach tödlichem Haus-Brand unter Schock: „Wir kannten ihn alle“

Nonnendorf

Ziemlich verschlafen liegt Nonnendorf in der Gemeinde Rubenow an diesem grauen Morgen zwischen den Wiesen und Feldern. Doch die Menschen in der kleinen Ortschaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind hellwach und stehen unter Schock: Nach dem stundenlangen Brand eines Zweifamilienhauses mit insgesamt 150 Einsatzkräften wurde am Freitagmorgen eine Leiche gefunden.

„Der Brandursachenermittler hat sie im Wohnzimmer entdeckt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den 31-jährigen Bewohner der einen Haushälfte“, sagt Amtswehrführer und Einsatzleiter Thorsten Weis. Klarheit soll laut Polizeisprecherin Katrin Kleedehn eine Obduktion bringen. Das gesamte, etwa 80 Jahre alte Haus, ist komplett zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150 000 Euro.

Für die langjährigen Feuerwehrmänner Thorsten Weis und Sven Prügel, die gemeinsam über Stunden den Einsatz leiteten, ist dieser Brand damit der schlimmste, den sie bislang erlebt haben. Während sie am Freitag gegen 10 Uhr völlig übermüdet zusammenpacken, lassen sie die Ereignisse noch einmal an sich vorüberziehen.

„Ich kann mich an Ähnliches nicht erinnern“, sagt Sven Prügel, der mit seinen Männern von der Freiwilligen Feuerwehr Rubenow nach der Alarmierung als erster am Unglücksort eintraf. Das war am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. „Da dachten wir noch, ins Haus zu gelangen“, so Prügel. Doch die Sache sei zu gefährlich für die Kameraden gewesen.

Nach und nach trafen weitere Wehren am Unglücksort ein: Wolgast, Lubmin, Kröslin, Rubenow, Wusterhusen, Pritzwald, Kemnitz, bis hin zur Löschgruppe Gustebin. „Das waren dann schon über 100 Einsatzkräfte“, sagt Weis. Doch auch die reichten nicht aus.

„Wir bekamen das Feuer einfach nicht unter Kontrolle. Das hat sich so in den Dachstuhl gefressen“, sinniert der Amtswehrführer und fügt hinzu: „Deshalb waren wir auch froh, dass uns die technische Einsatzleitung ab dem Abend unterstützte. Über 100 Leute zu dirigieren, ist einfach wahnsinnig schwierig.“ Zudem habe Christoph Sellin, der stellvertretende Wehrleiter von Rubenow, das Zepter zwischenzeitlich übernommen.

Technische Einsatzleitung unterstützte Wehren

Die „Technische Einsatzleitung Mitte“ ist ein Team von etwa zehn erfahrenen Feuerwehrmännern, deren großer Einsatzleitwagen in Gützkow stationiert ist. Zwei weitere solcher Teams im Landkreis gibt es in Greifswald (Nord) und Pasewalk (Süd). Ihre Aufgabe: die Trupps in verschiedene Abschnitte einzuteilen.

„Das lief gut“, resümiert Weis, der die Männer der freiwilligen Wehren in seinem Bereich für derlei Großbrände gut gerüstet sieht. Die Übungen zahlten sich aus. Trotzdem sei es nicht zu verhindern gewesen, dass das Feuer in der Nacht auf die zweite Hälfte des Hauses überschlug.

Einsatzleiter Thorsten Weis. Quelle: Petra Hase

Obwohl die Flammen stundenlang von allen Seiten bekämpft wurden, schlugen sie noch um 23 Uhr lichterloh aus dem Dachstuhl. Während es beim letzten Großbrand eines Wohnhauses in der Gemeinde, konkret 2013 in Spandowerhagen, Probleme bei der Bereitstellung von Löschwasser gab, sei dies in Nonnendorf kein Thema gewesen. „Wir haben ja hier den Löschteich. Außerdem wurden 30 000 Liter von einem benachbarten Privatteich dort hineingepumpt. Und zwei Agrarbetriebe haben mit drei Traktoren Wasser aus der Ziese gepumpt und hergeschafft“, würdigt Sven Prügel deren Einsatz.

Große Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft

Auch die Hilfsbereitschaft der Nonnendorfer sei überwältigend gewesen: „Viele Nachbarn kamen mit Tee und Kaffee“, sagt Prügel. Manche kochten spontan eine Suppe. „Einige haben sogar ihre Pralinenschachteln vom Fest noch rübergebracht“, anerkennt Thorsten Weis das Mitgefühl der Dorfbewohner.

Bei Temperaturen um drei Grad über Null und leichtem Wind war es in der Nacht bitter kalt, fror sogar stellenweise das Wasser auf der Dorfstraße. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Rubenow wurde daher kurzerhand zum Stützpunkt umfunktioniert. Dort konnten sich die Frauen und Männer zeitweise stärken und ausruhen.

Einsatzleiter Sven Prügel. Quelle: Petra Hase

In den Morgenstunden schließlich war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte rückten ab, der Brandgeruch verzog sich. Nachbarn, die bereits am Abend und in der Nacht das Geschehen mit Entsetzen verfolgten, versammelten sich erneut am Straßenrand und fanden kaum Worte für das Unfassbare – den Toten im Haus.

Für sie gibt es keinen Zweifel an der Identität des Mannes. „Wir kannten ihn alle, sind noch völlig geschockt“, sagt Tino Braun von schräg gegenüber. Der junge Mann sei ein sehr umgänglicher Mensch gewesen. Mehr wolle man gar nicht sagen – auch auf Rücksicht trauernder Angehöriger.

Ferienwohnung ebenfalls zerstört

Derweil schaut sich der Besitzer der linken Haushälfte, ein Mann aus Berlin, auf dem Grundstück um. Vor sieben Jahren hatte er das Gebäude erworben und schrittweise zu einer Ferienwohnung ausgebaut. „Wir waren jetzt praktisch mit der Sanierung fertig, hatten die Zimmer komfortabel eingerichtet“, sagt er, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Seine Tochter, die in Greifswald studiere, habe die Wohnung bislang mit einer Freundin genutzt. „Zum Glück waren sie beide über die Feiertage nicht hier, sondern in Berlin“, sagt der Vater, der am Donnerstagnachmittag von Freunden aus Nonnendorf über den Brand des Hauses informiert wurde. Unmittelbar danach habe er sich mit seiner Tochter ins Auto gesetzt und sei in den Norden gefahren.

Nach einer unruhigen Nacht warteten sie beide am Freitagmorgen auf den Moment, das Haus betreten zu dürfen, um vielleicht noch ein paar Sachen sicherzustellen. „Für das Haus bleibt wohl nur der Abriss“, so der Mann angesichts eines völlig zerstörten Dachgeschosses.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch immer unklar. „Sowohl ein technischer Defekt als auch fahrlässiges Handeln kommen infrage. Die Brandursachenermittlungen dauern daher weiter an“, sagt Polizeisprecherin Katrin Kleedehn.

