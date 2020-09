Sassnitz/Schwerin

Deutliche Worte nach Washington: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat in einem Antwortschreiben an die US-Senatoren, die dem Hafen Sassnitz-Mukran mit der „unmittelbaren ökonomischen Vernichtung“ gedroht hatten, betont, dass sie es für unverständlich und inakzeptabel halte, dass „Sie den Hafen Mukran, seine Beschäftigten und damit Bürgerinnen und Bürger des Landes Mecklenburg-Vorpommern bedrohen“. Das Schreiben liegt der OZ vor. Schwesig hat es am 31. August verfasst.

Die Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton und Ron Johnson hatten der Geschäftsführung in einem Brief Anfang August vorgeworfen, russische Interessen zu unterstützen. „Ihre Versorgung der Fortuna oder der Akademik Tschersky wird definitiv in dem Moment sanktionsfähig, wenn eines der beiden Schiffe ein Rohr für den Bau der Nord Stream-2-Pipeline ins Wasser taucht“, hieß es. Alle drei Politiker gehören der Republikanischen Partei von Donald Trump an. Der Präsident will seit Monaten eine Fertigstellung der zweiten Ostsee-Pipeline verhindern.

Anzeige

Schwesig : „Souveräne Entscheidung“

Schwesig schreibt im ersten Satz ihrer Reaktion, dass sie die von den drei Senatoren angedrohten Sanktionen und Vergeltungsmaßnahmen „aufs Schärfste“ zurückweist. Weiter heißt es: „Es ist eine souveräne Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland, woher und auf welchem Weg sie ihre Energie bezieht. Auch viele andere Staaten in Europa setzen auf den Bau der Pipeline. Ihre Befürchtung, dass sich Deutschland und Europa mit dem Bau der Pipeline in einseitige Abhängigkeit von Russland begeben, trifft nicht zu. Entgegen Ihrer Behauptung ist die zusätzliche Kapazität der beiden Leitungen von Nord Stream 2 auch erforderlich, um die Erdgasversorgung von Westeuropa sicherzustellen.“

Weitere OZ+ Artikel

Auch interessant: Am Ende der Röhre: In Lubmin ist alles für Nord Stream vorbereitet

Gesellschafter des Sassnitzer Fährhafens Mukran sind die Stadt (90 Prozent) und das Land Mecklenburg-Vorpommern (10 Prozent), sodass auch Angehörige der Landesregierung und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von möglichen Sanktionen betroffen sein könnten.

Der russische Rohrverleger Akademik Tschersky wird derzeit im Sassnitzer Hafen umgerüstet, um für die Fertigstellung der Nord Stream 2 eingesetzt werden zu können. Die Lücke in der insgesamt 1230 Kilometer langen Pipeline beträgt noch 75 Kilometer. Das Schweizer Unternehmen Allseas hatte seine Spezialschiffe Anfang des Jahres aufgrund eines von Trump unterzeichneten Sanktionsgesetzes abgezogen.

Mehr zum Thema: Nord Stream 2 stoppen? Merkel hat noch kein abschließendes Urteil gefällt

Am Ende ihres Antwortschreibens schlägt die Ministerpräsidentin versöhnliche Töne an: „Ich möchte zum Schluss noch auf einen Punkt hinweisen, der mir persönlich wichtig ist. Unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist vor exakt 30 Jahren im Jahr 1990 nach der Friedlichen Revolution in der DDR und im Zuge der Deutschen Einheit gegründet worden. Wir wissen, dass es ohne die Unterstützung der USA die Deutsche Einheit nicht gegeben hätte. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Von Benjamin Fischer