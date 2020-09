Lubmin/Berlin

Jetzt geht es im Streit um Nord Stream 2 ans Eingemachte: Die Grünen wollen die fast vollendete Erdgaspipeline von Russland nach Deutschland im Bundestag stoppen. Am Freitag um 13.35 Uhr sind in Berlin Debatte und Abstimmung für ein Thema vorgesehen, das in MV Jobs kosten könnte. CDU/ CSU und SPD wollen das Thema stattdessen in den Energieausschuss schieben. Geschlossen sind die Reihen aber womöglich nicht.

„ Nord Stream 2 die politische Unterstützung entziehen und den Bau stoppen“ – so ist der Antrag der Grünen überschrieben, über den der Bundestag befinden soll. Die Bundesregierung solle sich vom umstrittenen Projekt distanzieren und „über geeignete Maßnahmen“ verhindern.

Grüne Müller : Mit Nord Stream Klimaziele nicht zu erreichen

Mit dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny habe dies nichts zu tun, sagt Claudia Müller, Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Stralsund. Die Partei sei wegen der Klimaschädlichkeit immer gegen Nord Stream 2 gewesen. Mit der Pipeline seien die Ziele des Pariser Abkommens nicht zu schaffen.

Nach Forderung der Grünen soll die Bundesrepublik Deutschland ein Projekt, das nach Recht und Gesetz genehmigt ist, stoppen. Ja, Gas sei als Überbrückung auf dem Weg zu vollständigen Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien nötig – „aber Nord Stream 2 ist nicht notwendig“. Die Gasversorgung sei schon jetzt abgesichert. Etwaige Regress-Anforderungen für das 10-Milliarden-Projekt wären „in der Tat ein Problem“, so Müller.

Vehementer Widerspruch kommt von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD): Die Pipeline werde für die Energieversorgung in Deutschland gebraucht. „Wir steigen richtigerweise aus Atom- und Kohlekraft aus. Dafür werden die erneuerbaren Energien ausgebaut. Zumindest für den Übergang brauchen wir aber zusätzlich Erdgas.“ Amerikanisches Fracking-Gas als Alternative „können die Grünen nicht wollen“, so Schwesig.

Bartsch : Grüne als Erfüllungsgehilfen Trumps

Auch Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, lehnt den Grünen-Vorstoß ab: „Im August bezeichneten die Grünen die Androhung von US-Sanktionen als ,wirtschaftliche Kriegserklärung’ und verlangten eine ,robuste Antwort’ der Bundesregierung. Die Antwort der Grünen ist nun offenkundig, Trumps Willen eins zu eins zu erfüllen.“ Die Linke stehe zu Nord Stream 2. Bartsch: „Dieses Projekt liegt im europäischen und deutschen Interesse und im Interesse Mecklenburg-Vorpommerns, nicht im Interesse Trumps.“

Rund 2300 der 2448 Kilometer langen Erdgasleitung, die in Lubmin anlandet, sind fertig. Die Arbeiten ruhen wegen US-Sanktionen seit Jahresbeginn. Weitere Sanktionen sind angedroht. Der Streit um die Pipeline, die pro Jahr 55 Milliarden Kubikmeter russisches Gas nach Euro bringen soll, ist nach dem Fall Nawalny eskaliert.

Ankommen wird es im Bundestag am Ende wohl auf die Union. In CDU und CSU gab es zuletzt einige Zweifel an Nord Stream 2. Eckhardt Rehberg, Chef der CDU-Landesgruppe im Bundestag, plädiert „für eine europäische Antwort“ im Fall Nawalny nach Russland. Wer Nord Stream 2 verhindern wolle, müsse auch sagen, wo die Energie sonst herkommen soll.

