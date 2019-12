Nord Stream 2 macht Greifswalder Abwasser sauber

Greifswald

Die Pumpen arbeiten, es rauscht wie an einem Gebirgsbach: Im Greifswalder Klärwerk in Ladebow hat am Dienstag eine Filtrationsanlage ihren Probebetrieb aufgenommen, die zusätzlich Phosphate und Nitrate aus dem gereinigten Abwasser trennt. Finanziert hat die drei Millionen Euro teure Anlage der Pipelinebauer Nord Stream 2, der für die Verlegung seiner Erdgastrasse im Greifswalder Bodden einen Umweltausgleich ableisten muss.

Filtration gesetzlich nicht vorgeschrieben

„Für das Abwasserwerk ist diese Filtrationsanlage ein Glücksfall“, betonte die Chefin des Greifswalder Abwasserwerkes, Antje Köppe bei der Inbetriebnahme. „Eine solche Investition hätten wir im Moment nicht stemmen können.“ Für das Abwasserwerk, Eigenbetrieb der Stadt, habe derzeit die Erneuerung der Anlagen des 25 Jahre alten Klärwerks Priorität. Die neue Filtrationsanlage, die der sogenannten 3. Reinigungsstufe entspricht, sei zudem gesetzlich nicht vorgeschrieben.

21 Tonnen weniger Stickstoff

Bis zu 800 Kubikmeter Wasser rauschen pro Stunde durch ein feinmaschiges Trommelsieb und anschließend durch 16 sogenannte Dynasand-Filter, wo mit Ethanol „gefütterte“ Mikroorganismen zusätzliche Nitrate und Phosphor eliminieren, die bislang im Bodden landeten. „Wir rechnen damit, dass wir mit der Anlage den Stickstoffeintrag um 21 Tonnen und den Phosphateintrag um 0,6 Tonnen pro Jahr reduzieren können“, so Köppe. Dies ist eine Menge. Zum Vergleich: In diesem Jahr gelangten mit den gereinigten Abwässern bereits 32,7 Tonnen Stickstoff und 0,87 Tonnen Phosphor im Bodden. Greifswalds grüner Stadtchef Stefan Fassbinder sieht das Nord-Stream-Investment deshalb positiv. „Von der verbesserten Wasserqualität profitieren alle – Fauna, Flora und die Menschen, die dort fischen, sich erholen oder Sport treiben.“

Projekt ist Alternative zu Grünland-Umwandlung

Ursprünglich wollte Nord Stream 2 als Umweltausgleich Agrarflächen auf der Insel Rügen zu Grünland umwandeln, um so den Nährstoffeintrag in die küstennahen Gewässser zu reduzieren. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am vehementen Widerstand der betroffenen Bauern, die zuletzt sogar mit einer Klage gedroht hatten. Der Pipelinebauer und das Land als Genehmigungsbehörde schwenkten um: Als Alternative wurde der Bau der Zusatzfiltration in den Klärwerken Greifswald, Stralsund, Bergen und Göhren beauflagt. „Der Konflikt mit den Bauern hat in eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Klärwerken geführt“, bilanzierte der für Genehmigungen zuständige Nord-Stream-Manager, Frank Häuser, die Entwicklung. Mit den Filtrationsanlagen werde nun ein ähnlicher Effekt erzielt wie er ursprünglich mit der Umwandlung der Acker- in Grünlandflächen erreicht werden sollte. Auch die anderen drei Klärwerke nehmen noch in diesem Jahr den Probebetrieb auf. Insgesamt sollen so rund 70 Tonnen Nitrat und drei Tonnen Phosphor weniger im Bodden landen.

Bei Starkregen reicht Kapazität nicht aus

Im Ladebower Klärwerk werden pro Jahr rund 3,1 Millionen Kubikmeter Abwasser aus der Hansestadt und den umliegenden Gemeinden Helmshagen, Potthagen, Weitenhagen, Wampen sowie Neuenkirchen gereinigt. Etwa 98 Prozent dieser Abwässer durchlaufen nun die auf 800 Kubikmeter pro Stunde ausgelegte Filtrationsanlage, wie der technische Leiter, Arne Krüger, erläuterte. „Bei Starkregenfällen fallen aber auch mal bis 2000 Kubikmeter pro Stunde an, so dass ein Teil dann ohne Zusatzfiltration in den Ablaufgraben und von dort in den Bodden fließt.“ An Durchschnittstagen beträgt die stündliche Abwassermenge 400 Kubikmeter.

Keine höheren Gebühren

Hat der Bau Auswirkungen auf die Abwassergebühren? „Der Gebührenzahler wird nicht belastet“, betonte Köppe. Denn mit dem Bau der Anlage sei Nord Stream 2 auch verpflichtet worden, für 15 Jahre die Betriebskosten zu übernehmen. Das sind etwa 15o000 Euro im Jahr.

Verlegung der Nord Stream 2 läuft noch

Im Gegensatz zur Filtrationsanlage sind die Verlegearbeiten für die umstrittene Pipeline, die ursprünglich zu Jahresende fertig gestellt sein sollte, noch nicht abgeschlossen. Dänemark hatte sich mehr als ein Jahr gegen eine Baugenehmigung gesperrt und erst im Oktober grünes Licht für den Pipelinebau gegeben. Mehr als 2100 von 2460 Kilometer der als Doppelstrang ausgelegten Trasse seien inzwischen verlegt, sagt Steffen Ebert, Sprecher von Nord Stream 2. „Die Bauarbeiten laufen onshore und offshore“. Einen genauen Fertigstellungtermin will die Gazprom-Tochter nicht nennen.

Von Martina Rathke