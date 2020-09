Weil die Technik am Standort Lubmin nicht mehr gebraucht wird, hat die Gazprom-Tochter an zwei Schulen in Lubmin und Wusterhusen Computertechnik und den dazugehörigen Service übergeben. In den Schulen ist die Freude groß, aber es gibt auch Kritik: Sollten Spenden von Nord Stream 2 überhaupt angenommen werden?