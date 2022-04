Nordisch heiß: Greifswald feiert Konzertmarathon im Mai

Greifswald

Livekonzerte und Filmvorführungen, Lesungen, Ausstellungen und Podiumsgespräche: Das Festival „Nordischer Klang“ hält nach zwei pandemiebedingt eher schwierigen Jahren wieder ein umfangreiches Repertoire an Musik, Kunst und Literatur bereit. Vom 6. bis 15. Mai verwandelt sich Greifswald in guter Tradition in ein Zentrum nordeuropäischer Kultur. Künstler aus Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Estland werden erwartet. Es ist die 31. Auflage des Festivals.

„Nachdem unser Jubiläum im vergangenen Jahr doch ganz anders verlaufen ist als ursprünglich gedacht, wollen wir jetzt im Mai mit rund 40 Programmpunkten zum bewährten Standard zurückkehren“, sagt Festivalleiter Marko Pantermöller. Die Veranstaltungstermine und -orte stehen, der Ticketverkauf begann, letzte Vorbereitungen laufen. „Ich hoffe sehr, dass keiner der Künstler jetzt noch erkrankt und deshalb nicht anreisen kann“, so der Lehrstuhlinhaber für Fennistik an der Universität Greifswald.

Three Souls aus Norwegen bestreitet neben anderen Bands das Auftaktwochenende im Innenhof der Universität. Quelle: Michael Schult Ulriksen

Feiern unter freiem Himmel

Während Livekonzerte in der Vergangenheit fast ausschließlich in geschlossenen Räumen stattfanden, werde nun coronabedingt überwiegend unter freiem Himmel gefeiert. Einen Vorgeschmack gab es darauf bereits 2021, als in den Juli und August hinein verschobene Jubiläumskonzerte erstmals im Innenhof des Universitätshauptgebäudes über die Bühne gingen. Die illuminierten Fassaden der historischen Gebäude zauberten im Sommer stimmungsvolle Abende – etwa mit der Sousou & Maher Cissoko Band oder Suistamon Sähkö.

Auch zum Festivalauftakt am 6. Mai soll sich der Innenhof wieder füllen: Die ersten zwei Acts stammen aus dem diesjährigen Schirmherrenland Norwegen. „Auf diesen Abend freue ich mich persönlich ganz besonders“, verrät Marko Pantermöller. „Denn mit Three Souls kommt für uns eine Neuentdeckung nach Greifswald, die für ganz wunderbaren Soul steht“, sagt er. Inspiriert von den Groove Roots der 1970er-Jahre, sorgt die achtköpfige Band in ihrer Heimat bereits seit 2015 für mitreißende Bühnenshows und volle Konzertsäle. Mit ihrer Reise nach Greifswald begebe sich die Band das erste Mal auf Auslandstournee, so Pantermöller.

Isabel Sörling kommt mit ihrer Pariser Band nach Greifswald. Quelle: Victor Freidlitz

Urbaner Pop und Fusion-Jazz

Im Anschluss daran spielt die Band Isák urbanen Pop. Die englischen und samischen Texte von Frontfrau und Aktivistin Ella Marie Hætta Isaksen drehen sich um Klima, Umwelt und Rassismus. Seit ihrem Sieg bei der TV-Talentshow Stjernekampen ist sie in Norwegen ein bekannter Star.

Doch das erste Festivalwochenende hat Musikfreunden noch viel mehr zu bieten: Mit Isabel Sörling kommt die schwedische „Janis Joplin des Jazz“ mit ihrer Pariser Band nach Greifswald. Sörling ist die gefeierte Stimme des vergangenen Jahres bei den „Victoires du Jazz“, dem bedeutenden Jazzpreis in Frankreich. Ihr folgt am Sonnabend die Neosoulband D’Sound, die seit 25 Jahren die größten internationalen Clubs füllt. Den Sonntagabend gestalten schließlich Robert Zetterqvist & Quasimondo sowie Birdpeople aus Åland mit Fusion-Jazz und alternativem Pop.

„Unsere Hauptsorge ist momentan das Wetter“, sagt Projektorganisatorin Christine Nickel. Mit ein wenig Regen können Künstler und Publikum wohl leben. „Was aber, wenn doch ein Unwetter droht?“, gibt sie zu bedenken. Deshalb gehen jetzt die Überlegungen dahin, zumindest für das Eröffnungswochenende eine alternative Location zu organisieren.

Vollblutmusiker der Ålandinseln

Das Abschlussfest am 14. Mai im kleinen Hof des St. Spiritus mit überdachter Bühne ist vielleicht nicht gar so gefährdet. Das Publikum darf sich auf ein Feuerwerk nordischer Musik mit drei Bands freuen: Mit Whatclub von den Ålandinseln stehen vier Vollblutmusiker auf der Bühne und swingen leidenschaftlichen Gipsy-Jazz. Mall Girl aus Norwegen spielen fesselnde Popsongs und Lexsoul Dancemachine macht ihrem Namen als abgefahrene Boogie-, Disco- und Funktruppe aus Estland alle Ehre. „Drei Jahre hatten wir sie schon unter Vertrag, ursprünglich als Geheimtipp gebucht. Jetzt endlich kommen sie nach Greifswald, sind aber schon lange kein Geheimtipp mehr, sondern durch und durch erfolgreich“, sagt Marko Pantermöller.

Und zwischen Festivalauftakt und Abschlussparty? Jede Menge weiterer Konzerte! So gastieren während der zehn Tage unter anderem das norwegische Duo Vardøg, die dänische Gruppe Stringflip oder das finnische Duo Aino & Miihkali in Greifswald. Wundervoll emotional wird es mit Happy Heartaches aus Schweden, die Konzertgäste mit sentimentalen Bluegrass-Songs über Herz, Schmerz, Lust und Leid fesseln.

Das dänische Quintett Otooto spielt Indie Jazz mit Neosoul. Quelle: privat

Auch ein gemeinsames Konzert der Musikschulen der Partnerstädte Greifswald und Lund findet statt. Das Unisinfonieorchester Greifswald unter Leitung von UMD Harald Braun beteiligt sich am Festival mit finnischer Musik: Beim Konzert im Dom steht unter anderem die 2. Sinfonie von Jean Sibelius auf dem Programm.

Podiumsdiskussion mit Friedensinstitut

Neben diesen Konzerten finden Lesungen, Ausstellungen, Podiums- und Filmveranstaltungen statt. Im Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg etwa widmet sich eine internationale Tagung der Frage nach der Säkularisierung in den skandinavischen Literaturen um 1900.

Mit Whatclub von den Ålandinseln stehen vier Vollblutmusiker auf der Bühne und swingen leidenschaftlichen Gipsy-Jazz. Quelle: Marcus Boman

„Ein besonderer Fokus unseres Festivals liegt auf den Ålandinseln, die dieses Jahr 100-jährige Autonomie feiern“, betont Pantermöller. Die Ålandinseln liegen zwischen der schwedischen Hauptstadt Stockholm im Westen und der früheren finnischen Hauptstadt Turku im Osten. Die Region, vor allem für ihre idyllische Schärenlandschaft bekannt, hat eine bewegte Geschichte: Im Konflikt zwischen Schweden und Finnland um die Inselgruppe entschied der Völkerbund 1921 gegen den Willen der Bevölkerung, dass die Ålandinseln Teil des finnischen Territoriums bleiben. Die Podiumsdiskussion zu Sicherheits- und Identitätspolitik mit dem åländischem Friedensinstitut sei im Hinblick auf die aktuelle Weltlage daher hochbrisant, so der Festivalchef.

Als Filmhighlight des Nordischen Klangs zeigt das Cinestar die Komödie „Der schlimmste Mensch der Welt“. Die Produktion wurde in diesem Jahr gleich zweimal für den Oscar nominiert.

Von Petra Hase