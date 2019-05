Greifswald

Malerische Seen, geheimnisvolle Wälder, stimmungsgeladene Lichtspiele und vor allem faszinierende Tierbilder: Die Naturaufnahmen von Remo Savisaar aus Estland ziehen in den Bann. Davon können sich seit Sonnabend die Besucher der Greifswalder Stadtbibliothek überzeugen. Die Ausstellung mit dem Titel „Ungezähmte Schönheiten“ steht ganz im Zeichen des Kulturfestivals „ Nordischer Klang“, das am Freitagabend feierlich im Theater Vorpommern eröffnet wurde.

Während der Vernissage erzählte der Autodidakt von der Entstehung seiner Motive, die ihn als stillen Beobachter mit viel Geduld auszeichnen. In seiner Heimat zählt Savisaar zu den führenden Naturfotografen. Er gibt selbst Fotoseminare und Workshops, um Anfängern Kniffe und Techniken zu vermitteln, organisiert Ausflüge in die Natur und veröffentlicht Artikel in Büchern und Zeitschriften, wie dem renommierten Magazin National Geographic. Seine großformatigen Arbeiten vermitteln einen ganz besonderen Eindruck von der Schönheit wilder Tiere, wie Bären, Elche, Robben, Vögel und Luchse.

Petra Hase