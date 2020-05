Das traditionsreiche Kulturfestival „Nordischer Klang“ in Greifswald findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht live, sondern digital statt. Zum Auftakt sollten am Freitagabend Tütchen mit Blumensamen verteilt werden. Weil der Liveact jedoch ausfiel, gab es die Tütchen vor dem Theater für Passanten.