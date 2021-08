Greifswald

Im Januar dieses Jahres wurde ein Kompromiss zu den Pommernakten der Nordkirche erzielt. Ein Teil soll nach Greifswald zurückkehren. Laut Fusionsvertrag war auf Dauer eine Außenstelle in Greifswald festgeschrieben, aber die Synode rückte mit der Begründung sinkender Kirchensteuereinnahmen 2020 davon ab. Ein Proteststurm folgte. Der erzielte Kompromiss beinhaltet, dass künftig ein Teil der Akten im Haus Karl-Marx-Platz 16 zugänglich sein soll. Allerdings hat man seither wenig von diesem Vorhaben gehört.

Befristete Stelle

Jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit, es wurde eine Stelle ausgeschrieben: „Im Landeskirchlichen Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am Standort der Außenstelle Greifswald ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die auf zwei Jahre befristete Stelle“ zu besetzen, heißt es dort. Archivare mit abgeschlossenem Fachhochschulstudium können sich bis zum 15. September bewerben.

Bestände sind noch in Schwerin und Kiel

Die ausgewählte Person soll demnach pommersche landeskirchliche Bestände erschließen und den Kirchenkreis Pommern bei der Beratung der Kirchengemeinden in allen archivischen Fachfragen, insbesondere der Bestandserhaltung unterstützen. Ferner ist neben der Benutzerbetreuung die Unterstützung bei der Erarbeitung eines Archivgesamtkonzeptes vorgesehen.

Laut dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte, Irmfried Garbe, beruht die laut Ausschreibung vorgesehene Befristung der Stelle darauf, dass zunächst die Notwendigkeit einer archivalischen Betreuung nachgewiesen werden soll, ehe die Stelle verstetigt wird. Darum rief der Kirchenhistoriker dazu auf, die Außenstelle am Karl-Marx-Platz rege zu nutzen.

Die pommerschen Bestände, um die es hier geht, umfassen den Zeitraum von 1945 bis zum Ende der Pommerschen Evangelischen Kirche 2011. Sie befinden sich derzeit in Schwerin und Kiel. Bereits 2014 musste das ehemalige Archiv in der Greifswalder Bischofsvilla in der Petershagenallee wegen Schimmelbefall geschlossen werden.

Von eob