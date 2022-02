Eine Person ist am Dienstagmorgen bei einer Kollision mit einem Zug in Zinnowitz gestorben. Aufgrund des Notarzteinsatzes kam es auf der Bahnstrecke auf Usedom zu erheblichen Einschränkungen. Zeitweise gab es nur Ersatzverkehr mit Bussen. Mittlerweile fahren die Züge aber wieder.

Notarzteinsatz in Zinnowitz: Bahnstrecke auf der Insel Usedom wieder frei

