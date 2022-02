Zinnowitz

Der Bahnverkehr auf der Insel Usedom steht derzeit still. Grund ist ein Notarzteinsatz am Gleis gegen 7 Uhr in Zinnowitz am Dienstagmorgen. Eine Person wurde von einem Zug erfasst und ist daraufhin gestorben. Die Hintergründe des Unglücks sind derzeit noch unklar.

Vor allem Schülerinnen und Schüler sowie Berufspendlerinnen und -pendler sind von den Einschränkungen im Bahnverkehr betroffen. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt, ist ein Ersatzverkehr mit Bus eingerichtet. Wann die Züge wieder fahren, ist derzeit noch unklar.

Von Hannes Ewert