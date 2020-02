Greifswald

Die kleine Lena* sitzt im Wartezimmer neben ihrer Mutter und umklammert eine geöffnete Plastiktüte, die sie zwischen den Knien hält. Übelkeit? Die kreidebleiche Lena nickt und wendet ihr Gesicht wieder der Tüte zu, die Mutter sieht sehr besorgt aus. Kurz darauf geht die benachbarte Tür mit der Tigerfigur auf und die Ärztin Linda Struppe nimmt sich der kleinen Patientin an.

Hier im Kinderwartezimmer der Notaufnahme treffen sich die unterschiedlichsten Fälle. „Akute Bauchschmerzen haben wir häufig“, sagt die angehende Kinderärztin Linda Struppe. „Aber auch alles, was mit plötzlichem Fieber zu tun hat. Erkältung, Grippe. Kurzum: Alles, bei dem die Eltern denken, der Besuch beim Kinderarzt ist nicht mehr ausreichend.“

Notfallversorgung für Kinder verbessert sich

Dass die Kinder- und Jugendlichen über einen eigenen räumlichen Bereich in der großen zentralen Notaufnahme verfügen, ist zwar nicht neu, dass eine eigene Ärztin für die Kinder bereitsteht, allerdings schon. „Die Notfallversorgung für Kinder war suboptimal“, berichtet der Leiter der Kinderklinik an der Universitätsmedizin Greifswald, Professor Holger Lode. „Wenn bislang ein Notfall reinkam, musste immer der diensthabende Arzt aus der Kinderklinik herbeieilen. Zum einen liegt ja doch eine Wegstrecke dazwischen, zum anderen hat der oder die Ärztin ja auch in der Kinderklinik einiges zu tun.“

Jetzt wurde eine neue Stelle geschaffen, in Zeiten von knappen Kassen keine Selbstverständlichkeit. „Drei Abteilungen teilen sich die Kosten der Stelle, die rotierend aus der Kinderklinik besetzt wird“, so Lode. „Anästhesie, zentrale Notaufnahme und Kinderklinik.“ Die Arbeitszeit der Ärztin umfasst den Vormittag bis zum frühen Abend, später übernehmen wieder die diensthabenden Ärzte aus der Kinderklinik die Bereitschaft.

„Manchmal weinen Kinder auch einfach“

Die Kinder haben nicht nur eigene Behandlungsräume, sondern auch einen eigenen Wartebereich. „Es geht ja nicht, dass die Kinder mit den Erwachsenen zusammen in der Notaufnahme sitzen“, meint Holger Lode. „Wir haben dort ja auch Fälle, die ein Kind nicht mitbekommen sollte, zum Beispiel Betrunkene.“ Im Kinderbereich der Notaufnahme ist dann auch alles deutlich verspielter gestaltet. Und eine Nummer kleiner. Die Stühle sind niedrig, vor dem Behandlungszimmer steht ein Ultraschallgerät mit einem winzigen Aufsatz. „Für Kinder gibt es das ganze Instrumentarium, was es auch für Erwachsene gibt“, erklärt Lode.

Doch die Behandlungen von Erwachsenen und Kindern unterscheiden sich gravierend. „Ein Kind ist ja selten ein Gegenüber, was einem klipp und klar sagt, was und wo es weh tut“, beschreibt Lode. „Manchmal weinen die Kinder auch einfach.“ Linda Struppe lächelt. „Ja, man braucht viel Geduld und muss auf Kleinigkeiten achten“, sagt die 29-Jährige. „Die Körpersprache zum Beispiel. Wie bewegt sich das Kind. Und die Beschreibung der Eltern.“

Viel Zeit und Geduld für Kinder

Für die müsse sich die junge Frau oft ebenfalls viel Zeit nehmen. „Na klar, die Eltern sind aufgeregt und vermuten oft das Schlimmste“, erzählt sie. Dann müsse man ganz ruhig erklären, was man macht und „in den meisten Fällen ist es aber so, dass wir gut helfen können und dann ist die Erleichterung groß.“ Nicht immer allerdings geht alles glatt. „Vor einiger Zeit hatten wir einen kleinen Jungen hier, bei dem dann Krebs festgestellt worden ist“, erinnert sich die Ärztin. „Das nimmt einen dann doch sehr mit.“

Etwa 100 Patienten pro Tag

Die zentrale Notaufnahme der Unimedizin war im Frühjahr 2019 offiziell eröffnet worden, damit erfüllt die Universitätsmedizin die Kriterien eines umfangreichen Notfallversorgers. Der Neubau war aus Platzgründen nötig, das Patientenaufkommen hatte sich in den vergangenen 25 Jahren in der Notfallmedizin vervierfacht. Bei der ursprünglichen Planung in den 90er Jahren habe es jährlich nur etwa 9000 Notfälle gegeben, so dass man eine dezentrale Behandlung in den verschiedenen Fachambulanzen für sinnvoll erachtet hätte, sagte der Ärztliche Vorstand der Unimedizin Greifswald, Professor Dr. Claus-Dieter Heidecke bei der Eröffnung.

2018 wären es jedoch 36 317 Patienten gewesen, die behandelt wurden. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Klinik 34 404 Notfälle behandelt worden, das sind im Jahresdurchschnitt etwa 95 Patienten pro Tag. 17 von ihnen sind minderjährig.

* der Name der Patientin Lena wurde geändert

