Greifswald

Die Kindertagesstätten und Schulen in Vorpommern-Greifswald bieten nur noch eine Notbetreuung an. Diese steht allerdings deutlich mehr Familien offen, als das während des Lockdowns vor einem knappen Jahr der Fall war. Eine Umfrage der OZ unter Greifswalder Einrichtungen hat ergeben, dass diese ersten Schätzungen zufolge zu etwa 50 Prozent ausgelastet sind. „Wir haben das Gefühl, dass in der Notbetreuung jetzt mehr Eltern ihr Recht auf Betreuung einfordern als bei der freiwilligen Regelung vorher“, sagt Achim Lerm, Betriebsleiter der elf städtischen Hansekinder-Kitas.

Die Landesregierung hatte am vergangenen Freitag beschlossen, dass die Kitas und Schulen bis Klasse sechs in den Kreisen schließen müssen, in denen der sogenannte Corona-Inzidenzwert bei über 150 Erkrankten je 100 000 Einwohner liegt. Der in Vorpommern-Greifswald beträgt aktuell 199.

Während im Lockdown vor einem Jahr nur Eltern in systemrelevanten Berufen ( Polizei, medizinische Berufe) ihre Kinder in die Kita oder zur Schule bringen durften, sind jetzt auch Mitarbeiter der Jobcenter, von Krankenkassen, der Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen, der Finanzverwaltung und vieler weiterer Bereiche anspruchsberechtigt. Alleinerziehende haben nun grundsätzlich Anspruch auf die Notbetreuung.

Betriebsleiter: Mehr als 1000 Anträge von Eltern

Eine extrem hohe Nachfrage verzeichnet beispielsweise der städtische Eigenbetrieb Hanse-Kinder in seinen elf Kitas und vier Horten. „Uns liegen jetzt mehr als 1000 Anträge von Eltern vor“, sagt Achim Lerm. Das sind rund 50 Prozent aller Betreuungsplätze. Im Frühjahr 2020 hingegen kamen gerade einmal zwischen 120 bis 140 Kinder pro Tag – rund sieben Prozent der Mädchen und Jungen. Dabei sei die Nachfrage in den Häusern durchaus unterschiedlich, so Lerm. In der Kita „ Friedrich Wolf“ etwa wurden am Dienstag nur 20 der 130 Kinder von den Eltern gebracht. In der Kita „Zwergenland“ hingegen waren es 78 von 150 Kindern.

„Sämtliche Anträge mit Selbstauskunft der Eltern und Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers sichten und prüfen wir zentral in der Verwaltung“, sagt Lerm. Die Erzieher in den Kitas schauen bei der Abgabe nur, ob die Dokumente vollständig ausgefüllt seien. Da bereits am Freitag 400 Anträge vorlagen, legten Verwaltungsmitarbeiter am Wochenende eine Sonderschicht ein. Trotzdem sei es nicht zu schaffen, alle Dokumente bis Dienstagabend zu prüfen. „Die Bearbeitung der Anträge ist sehr aufwändig und zeitraubend“, sagt Lerm.

Aktuell keine Engpässe bei Erziehern

Manche Elternteile oder Arbeitgeber seien sehr erfinderisch. Da gelte der Discounter Mäc Geiz plötzlich als systemrelevant, obwohl die Kette sogar geschlossen habe. „Oder ein Callcenter arbeitet angeblich nur noch für Kliniken“, nennt Achim Lerm Beispiele und fügt hinzu: „Kommt uns etwas nicht plausibel vor, fragen wir nach. Dann gibt es oft lange Diskussionen.“

Trotz allem ist er zuversichtlich, die Betreuung gut organisieren zu können. Engpässe bei den Erziehern gebe es momentan nicht. Das sah im Frühjahr 2020 anders aus. Damals standen nur etwa 100 Beschäftigte zur Verfügung, weil viele aufgrund von Vorerkrankungen zu Hause blieben. Auch mit Infektionsfällen oder Quarantäne haben die Hanse-Kinder zurzeit keine großen Sorgen. Nur in der Kita „Kleine Entdecker“ befinde sich ein Mitarbeiter in Quarantäne und demzufolge auch einige Kinder.

Kreisdiakonische Kita: Doppelt so viele Kinder

Deutlich mehr Eltern nutzen auch die Notbetreuung der Kreisdiakonischen Kita GmbH. Sechs Kitas betreibt das Kreisdiakonische Werk im Landkreis. Drei davon befinden sich in Greifswald. Waren es im März und April noch insgesamt 120 Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nahmen, sind es aktuell rund 270, wie Britta Heinrich hochrechnet. „Was ich wirklich misslich finde, ist die unklare Formulierung. Die meisten Eltern denken, wenn ihr Partner systemrelevant ist, dann können sie ihre Kinder in die Notbetreuung geben“, so die Geschäftsführerin der Kreisdiakonischen Kita gGmbH.

Einige Anträge wurden abgelehnt. Vereinzelt sei es zu Diskussionen mit den Eltern gekommen, berichtet Heinrich. „Wir haben aber auch viele Eltern, die ihre Kinder im Homeoffice zu Hause betreuen. Dazu kann ich nur sagen ,Hut ab’. Sie haben meine vollste Anerkennung.“ Die Erzieher seien derzeit gut aufgestellt. Weiterhin wird darauf geachtet, dass die Gruppen konstant bleiben.

Von Petra Hase und Christin Lachmann