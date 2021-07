Notruf bei Waldbrand nicht absetzbar: Ärger um schnelles Internet für Jägerhof

Jägerhof/Kröslin

Riesenärger um den Breitbandausbau in den Gemeinden Katzow und Kröslin mit ihren jeweiligen Ortsteilen, wo schnelles Internet und funktionierender Handyempfang bisher eher Glücksache waren: Die Arbeiten sind zweieinhalb Jahre nach Auftragsvergabe an die Firma Antennentechnik Lubmin (ATL) immer noch nicht abgeschlossen. Die Bürger sind frustriert und verärgert – viele haben entsprechend der Aussagen von ATL schon mehrfach ihre Verträge für Handy und Internet gekündigt, weil sie glaubten, erst im Frühjahr, dann Ende 2020 und nun im Frühjahr dieses Jahres schnelles Internet und ein intaktes Handynetz zu haben.

Einer der Betroffenen ist Wolfgang Oehmichen, Revierförster in Jägerhof und richtig sauer. Am Montag vergangener Woche hat es im Wald von Jägerhof gebrannt. Oehmichen konnte vom Ort des Geschehens nicht mal den Notruf absetzen, um die Feuerwehr zu alarmieren. Erst an der B111 konnte er schließlich die Feuerwehr rufen.

„Es ist ein Unding, dass man immer wieder vertröstet wird“, so Oehmichen. Er hat jetzt zum wiederholten Mal ATL-Geschäftsführer Hans Sakreida angerufen und um eine verbindliche Aussage gebeten, wann das schnelle Internet samt Funkverbindung anliegt. „Er sicherte zum Ende des dritten Quartals, also Ende September zu, dass die neue Breitbandverbindung in Jägerhof nutzbar ist“, erklärt der Förster.

Fertigstellung Ende des Jahres?

Am Donnerstag durfte auch sein Forstkollege auf der Rückemaschine erfahren, wie es ohne jeglichen Funkempfang in Jägerhof ist: Nachdem ein Schlauch geplatzt und die Technik ausgefallen war, wollte der Mann per Handy Hilfe holen. Doch Fehlanzeige. So musste er mehrere Kilometer zu Fuß durch den Wald Richtung B111 laufen, um dann endlich die notwendige Hilfe zu rufen.

„Bei Technik mag das alles noch gehen. Aber wenn ein Mensch in eine Notsituation kommt oder eben ein Brand ausbricht, muss es doch im Zeitalter der Digitalisierung möglich sein, zu telefonieren oder Internet zu haben. In anderen Ländern funktioniert das doch auch“, schimpft der Revierleiter.

Angesichts der Ankündigung, Ende September schnelles Internet und Handyempfang zu haben, hat er gleich anderen Einwohnern zum wiederholten Mal seine jetzigen Verträge gekündigt – und hofft, keine Bruchlandung zu erleben. Auf Nachfrage der OZ wollte sich Sakreida allerdings nicht aufs dritte Quartal festlegen, sondern sprach davon, alles daran zu setzen, dass bis zum Jahresende im Bereich Katzow alles betriebsbereit ist.

Gegenwärtig stellt ATL die Spleißarbeiten in Lubmin, die bereits abgeschlossen sein sollten, fertig. Sakreida nennt als Gründe für die Verzögerung vor allem Corona und Lieferausfälle bei Technik wie Verteilerkästen. Da er sehr viele polnische Mitarbeiter im Einsatz hatte, die wegen der Pandemie zwischenzeitlich nicht einreisen durften oder sich in Quarantäne befanden, seien die Arbeiten in der Gemeinde Katzow und anderen Orten nicht wie geplant vorangekommen.

Verlängerter Zeitraum wegen weißer Flecken

Der Zuwendungsbescheid an die Firma ATL war am 22. Oktober 2018 von Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) persönlich übergeben worden. Im Januar 2019 starteten die Einwohnerversammlungen in den Gemeinden, Spatenstich war am 16. April 2019. Der Bewilligungszeitraum für die Errichtung der Infrastruktur und die Inbetriebnahme des Netzes im gesamten Territorium des Amtes Lubmin erstreckte sich bis zum 31. Dezember 2021.

Doch nun heißt es plötzlich vom Landkreis Vorpommern-Greifswald, dass ATL den Auftrag erst zum 30. September 2022 fertigstellen muss und damit weitere neun Monate Zeit hat. Denn besprochen worden sei im März 2020 zwischen Ministerium, Projektträger, dem ausbauenden Telekommunikationsunternehmen ATL und dem Landkreis, die zu errichtende Infrastruktur um weiße Flecken – also Bereiche, die bei der Planung der Netzanbindung vergessen worden waren – zu erweitern und die Anbindung von Funktürmen für 5G zu erreichen.

Für die Umsetzung dieser Aufgabe seien vollständige Neuplanungen erforderlich gewesen. „Der Ausbaufortschritt im Trassenbau mit der Leerrohrverlegung war zu diesem Zeitpunkt im Projektgebiet weit vorangeschritten, sodass die Umsetzung dieser Planung eine große Herausforderung für beteiligte Unternehmen war“, heißt es vom Kreis.

Amt weiß nichts von Verlängerung

Vom neuen Bewilligungszeitraum für ATL – Fertigstellung und Inbetriebnahme bis zum 30. September 2022 – weiß man weder im Amt Lubmin noch in den Gemeinden etwas. „Dieser Termin ist uns nie mitgeteilt worden“, bestätigt Verwaltungschefin Astrid Holzhüter. Stattdessen verweist sie auf den zunehmenden Unmut zahlreicher Bürgermeister, weil im Mai von ATL gemachte Zusagen zum Ausbaustand bisher weder umgesetzt noch im Internet für die Bürger bekannt gemacht wurden.

Straßensanierung verzögert in Kröslin alles

Verärgert sind auch zahlreiche Einwohner in Kröslin, weil die Arbeiten für schnelles Internet stocken. Dort trifft aber ATL keine Schuld, denn die Arbeiten zur Erschließung von Freest weiter in Richtung Kröslin sind fortgeschritten. Der Grund, warum es nicht weitergeht, ist die vom Land geplante Sanierung der Landesstraße 262 durch Kröslin. „Solange diese nicht erneuert wurde, ist es nicht möglich, die Leerrohrinfrastruktur einschließlich Glasfaserkabel entlang dieser Straße zu verlegen, da es während der Sanierung zerstört werden würde“, heißt es vom Kreis. Rohre und Kabel liegen in einem Meter Tiefe, die Sanierung greift aber tiefer in die Bankette (Straßengraben) ein.

Begonnen wird unterdessen in den Orten der Gemeinde Kröslin mit der Verlegung der Hausanschlüsse. Doch schnelles Netz gibt’s trotzdem nicht. Eine Inbetriebnahme kann erst erfolgen, wenn im Zuge der Sanierung der L262 die Leerrohre und das Glasfaserkabel in den Boden kommen, heißt es aus dem Sachgebiet Breitband des Kreises.

Von Cornelia Meerkatz