Greifswald

Die Einführung der Impfpflicht im Gesundheitswesen setzt Krankenhäuser und Pflegeheime unter Druck, die darum fürchten, Mitarbeiter zu verlieren. Doch wenn ab dem 16. März der Nachweis einer Impfung zur Pflicht wird, droht kein Massenexodus, auch die Patientenversorgung kann aufrecht erhalten werden. Das bestätigt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin Greifswald, dem größten Krankenhaus der Region. Aktuell wisse die Unimedizin, dass 171 von 3 800 Mitarbeitern ungeimpft seien. 30 von ihnen seien vermutlich genesen.

Hinzu kommen etwa 700 Beschäftigte bei Tochterfirmen, für die noch keine belastbaren Zahlen vorliegen. Derzeit werde noch abgefragt. „Die Ungeimpften verteilen sich auf alle Bereiche der Universitätsmedizin, also auch beispielsweise Verwaltung, Lehre, Technik und Forschung. Insofern brauchen wir nicht zu befürchten, dass es durch die Impfpflicht zu Engpässen in der Krankenversorgung kommt“, sagt Arns.

Ungeimpfte arbeiten vorerst weiter

Am 15. März müssen alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen eine Impfung nachweisen. Die Arbeitgeber müssen die Daten dem Gesundheitsamt Vorpommern-Greifswald melden. Der Status werde digital gemeldet, anschließend geprüft und der Betroffene angeschrieben, teilte das Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche mit. Niemand bekomme sofort ein Betretungsverbot. Vor einer Entscheidung könnten demnach Wochen vergehen. In der Zwischenzeit könne eine Impfserie begonnen werden.

Große Hoffnungen wurden in den Protein-Impfstoff Novavax gesetzt, der im Landkreis seit zwei Wochen verfügbar ist. Er funktioniert nach einem anderen Prinzip als die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna und sollte die Impfunwilligen überzeugen, die der mRNA-Impfung misstrauen. Am Kreiskrankenhaus Wolgast blieb die große Nachfrage aber aus. „Das hohe Engagement in der Aufklärung und Impfung vor Ort haben sich ausgezahlt, sodass wir eine relativ hohe Impfquote aufweisen. Novavax selbst hat dabei allerdings keine Rolle gespielt“, sagt die ärztliche Direktorin Dr. Maria Zach.

Viele Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs

350 Mitarbeiter zählt das Krankenhaus Wolgast. Zu den Geimpften kämen Mitarbeitende in Elternzeit und Genesene, sodass man die Impfpflicht bewältigen könne, sagt Zach. Ähnlich äußert sich Anette Pröber, Pressereferentin des Klinikums Karlsburg. Die Impfquote betrage 90 Prozent, der Betrieb im Herz- und Diabeteszentrum sei uneingeschränkt gewährleistet.

90 Prozent aller Mitarbeiter seien im Krankenhaus Bethanien und dem Altenheim Paul-Gerhardt-Altenhilfezentrum in Greifswald geimpft, sagt Jana Breitsprecher. Sie ist Geschäftsführerin der Johanna-Odebrecht-Stiftung, die die Häuser mit über 500 Mitarbeitern betreibt. „Es haben sich auch einige Kolleginnen und Kollegen für eine Impfung mit Novavax entschieden.“ Befürchtete Kündigungen wegen der Impfpflicht seien bisher ausgeblieben, allerdings gebe es viele Ängste unter den Mitarbeitern. „Wir können auf niemanden verzichten“, betont sie.

Impfnachfrage: Zahlen auf niedrigem Niveau

Wie gering die Nachfrage nach Novavax ist, zeigen die Zahlen des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Von 3 900 Impfdosen seien bis Ende vergangener Woche 120 gespritzt worden, teilt Achim Froitzheim, Sprecher des Kreises mit. Das sei ein mäßiger Erfolg, der bundesweit festzustellen ist. Sowohl die Zahlen für Impfungen mit Biontech und Moderna als auch die Zahl der Erstimpfungen bewegen sich auf einem niedrigen Niveau, was seit Wochen so sei.

Von Christopher Gottschalk