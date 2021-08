Greifswald

Das erste deutsche Nullenergie-Apartment-Haus in der Greifswalder Soldmannstraße wurde in diesem Monat übergeben. „Wir haben bereits eine Auslastung von 40 Prozent“, freut sich Thomas Schneider. Etwa zehn Millionen Euro wurden investiert.

Schneider ist der Geschäftsführer des Investors, der Bioniq Beteiligungsgesellschaft mbH, und der Berliner Firma Select Werthaus. 112 Apartments unterschiedlicher Größe sind entstanden. Das Einraum-Apartment ist 22 Quadratmeter groß.

Select Werthaus hatte die früheren, denkmalgeschützten Institute für Anorganische und Organische Chemie saniert und zu Studentenwohnheimen umgebaut. Die alte Anorganik brannte 2010, im gleichen Jahr wurden die Gebäude von der Uni verkauft und dann von Select Werthaus umgebaut. Jetzt soll noch das frühere Hörsaalgebäude der Chemiker auf dem Hof folgen. Es ist extrem mit Quecksilber belastet.

Früherer Hörsaal wird Moorbibliothek

„Die Verkaufsverhandlungen für den Hörsaal stehen vor dem Abschluss“, informiert Schneider. Einziehen soll die größte Moorbibliothek der Welt. Sie gehört dem im vergangenen Jahr emeritierten Greifswalder Moorexperten Prof. Hans Joosten und befindet sich derzeit im nahe gelegenen früheren Wohnhaus des Direktors der Greifswalder Nervenklinik. Hier befindet sich der Sitz der Succowstiftung.

Photovoltaikanlage auf dem Dach Quelle: Branislav Jesic

„Unser Bioniq-Konzept kommt an“, freut sich Schneider. „Die Studierenden legen Wert auf klimaneutrale Produkte, auch wenn es um das Wohnen geht.“ Die Miete sei „einen Tick“ höher als in den Bestandsgebäuden. Aber das sei bei der Vermietung kein Problem.

Das viergeschossige Haus wurde komplett aus Holz gebaut, und zwar einschließlich des Tragwerks und der Bodenbeläge. „Zum Glück hatten wir schon die Verträge mit den Lieferanten, so dass uns die enorme Steigerung der Materialpreise in der letzten Zeit nicht betroffen hat“, sagt Schneider. Außen wurde Lärchen- und innen Fichtenholz verwendet.

Bohrung von 140 Metern für Geothermieanlage

Eine 30 Zentimeter dicke Dämmschicht sorgt mit dafür, dass das Haus tatsächlich ohne Kohlendioxidemissionen gewärmt und gekühlt werden kann. Das Haus steht auf Glasschaumgranulat. Um die Erdwärme zu nutzen, wurde bis in eine Tiefe von 140 Metern gebohrt. Die Energie für die Geothermie wird über eine Photovoltaikanlage gewonnen. Auch in den Hof wurde und wird investiert. Die Arbeiten stehen vor dem Abschluss. Es gibt 60 zusätzliche Stellplätze mit einer grünen Insel in der Mitte.

„Wir möchten gern weitere emissionsfreie Studentenwohnheime bauen“, so Schneider. Greifswald ist das Pilotprojekt, das die Machbarkeit zeige. Allerdings fehle es noch an geeigneten Grundstücken.

Von Eckhard Oberdörfer