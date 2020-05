Nur noch grüner Strom: Greifswald stellt auf Ökostrom um

Greifswald

Alle städtischen Einrichtungen in Greifswald beziehen künftig nur noch Ökostrom. Der Hauptausschuss stimmte am Montagabend in einer nichtöffentlichen Sitzung einer entsprechenden Vertragsänderung zu. Demnach werden ab Januar 2021 alle städtischen Gebäude und auch die Eigenbetriebe auf Ökostrom umgestellt. Dazu zählen beispielsweise auch alle Einrichtungen der Hanse-Kinder.

Auch Straßenlampen in Greifswald leuchten dann nur durch grünen Strom. Die städtischen Gebäude hatten 2018 laut Immobilienbericht der Stadt einen Elektrostromverbrauch von 2,13 Millionen Kilowattstunden.

600 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr

Bislang bezog die Stadt Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung, sogenannten KWK-Strom, den die Stadtwerke aus Erdgas selbst erzeugten. Nun kaufen die Stadtwerke den grünen Strom für die Stadt zu. „Mit der Umstellung auf Ökostrom oder auch Grünstrom spart die Stadt jährlich noch einmal mindestens 600 Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid ein“, so Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) in einer Pressemitteilung.

Kosten sollen nicht steigen

Zu den Kosten machte die Verwaltung keine Angaben. „Uns wurde versichert, dass die Kosten bei gleichem Verbrauch nicht steigen werden“, sagte Frank Hardtke (Kompetenz für Vorpommern). Mit Kritik hält er sich zurück. Die Bürgerschaft habe sich mit den mehrheitlichen Stimmen von grün-links-links für diesen Weg entschieden. Er werde nicht – anders als die Grünen bei der Parkhaus-Debatte – Bürgerschaftsbeschlüsse in Frage stellen, die einmal gefasst wurden, so Hardtke. „Das sind nunmal die demokratischen Spielregeln.“

Der neue Strom ist mit dem OK-Power-Label zertifiziert, hat damit ein Gütesiegel für Ökostromprodukte in Deutschland. Das Siegel steht nach Angaben der Stadtverwaltung für Neutralität und Transparenz. „Damit sind wir sicher, dass unser Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt und die Energiewende aktiv und kontinuierlich vorangetrieben wird“, wird Fassbinder in der Mitteilung weiter zitiert. „Das wird auch dadurch gewährleistet, dass das neue Ökostromprodukt finanzielle Beteiligungen an Kohle- und Kernkraftwerken ausschließt.“

Strom zu 100 Prozent grün – Erzeuger aber nicht

Der Strom ist zwar zu 100 Prozent grün, die Stromerzeuger müssen es nicht sein. Der gemeinnützige Verein EnergieVision, der das Zertifikat vergibt und gemeinsam vom Öko-Institut e.V. und der HIR Hamburg Institut Research gGmbH getragen wird, formuliert es deutlich weicher. Unter den Pflichtkriterien für die Vergabe des Siegels heißt es dort: „Beteiligungsverhältnisse: Ausschluss einer wesentlichen Beteiligung an oder erheblichen Verflechtung des Ökostromanbieters mit Atomkraftwerken, Braunkohlekraftwerken oder neuen Steinkohlekraftwerken.“

Das heißt beispielsweise, Eigentümer von Atomkraftwerken oder Braunkohlekraftwerken dürfen mit unter 50 Prozent mittel- oder unmittelbar an einem zertifizierten Ökostromanbieter beteiligt sein. Der Ökostromanbieter darf bis zu ein Prozent Beteiligung an einem Atom- oder Braunkohlekraftwerk haben. „Wir haben die Ökostromanbieter einem Realitätscheck unterzogen“, begründet Robert Werner von der OK-Power diese Regelungen. Die Kriterien würden tendenziell immer strenger. Die Idee sei, mit dem Label den messbaren Beitrag hin zur Energiewende zu würdigen.

Berger : „Riesenschritt nach vorn“

Ulrike Berger, die für die Grünen im Hauptausschuss sitzt und für das Angebot stimmte, findet, dass die Entscheidung für OK-Power zertifizierten Strom dennoch ein „Riesenschritt nach vorn“ ist, weil nicht nur die städtische Kernverwaltung, sondern auch städtische Eigenbetriebe auf Ökostrom umstellen. Entscheidend sei, dass der Strom zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien stamme, präzisierte Fassbinder seine Aussage in einem OZ-Telefonat.

Der Ausschluss einer finanziellen Beteiligung an Kohle- oder Kernkraftwerken wäre ein schönes „On-Top-Kriterium“ gewesen. „Aber auch ein Elektro-BMW wird nicht dadurch schlechter, weil der Autohersteller neben E-Autos auch noch Diesel-Fahrzeuge produziert.“ Wichtig sei, dass der CO2-Ausstoß in der Stadt erheblich reduziert werde.

Angebot zeitlich befristet

Der Hauptausschuss hatte die Umstellung auf Ökostrom in einer Dringlichkeitssitzung entschieden, da das Angebot nur noch bis Dienstag bestand. „Strom wird an der Börse gehandelt und unterliegt großen Schwankungen“, begründete Stadtsprecherin Andrea Reimann die Dringlichkeit. Angebote wie diese seien immer zeitlich begrenzt. Nach Angaben von Fassbinder liegen die Kosten pro kW/h für den Bezug von Ökostrom sogar unter den derzeitigen Kosten.

Ökostrom kommt aus dem Ausland

Welche finanziellen Auswirkungen der Schritt zu grünem Strom für die Stadtwerke hat, ließen das Unternehmen wie auch die Stadt unbeantwortet. Der nicht von der Stadt benötigte KWK-Strom wird nun über die Börse verkauft. Nach Angaben von Stadtwerke-Chef Thomas Prauße befinden sich die Ökostromanbieter für die Hansestadt außerhalb Deutschlands, da die Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland durch das EEG gefördert werden und der Ökostrom über die Übertragungsnetzbetreiber an der Strombörse als Graustrom verkauft wird. „Der für die Stadtwerke beziehungsweise Stadt benötigte Strom wird in EE-Anlagen erzeugt, welche keine EEG-Förderung erhalten“, so Prauße.

Bereits im Jahr 2017 hatte sich die Stadt mit dem „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ dazu verpflichtet, die Strom- und Wärmeversorgung der Verwaltung auf regenerative Energien umzustellen. Untermauert wurde die Forderung im September vergangenen Jahres mit dem Bürgerschaftsbeschluss zum Klimanotstand-Maßnahmekatalog.

Wünschenswert ist aus Sicht der Stadt nun, dass sich auch die anderen Partner im Klimaschutzbündnis so einen Wechsel für sich in Betracht ziehen. Zum Klimaschutzbündnis gehören unter anderem die Universität, die Universitätsmedizin oder auch die WVG.

Von Martina Rathke