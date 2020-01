Greifswald

In der Silvesternacht hat es in Greifswald keine größeren Schäden durch Böller gegeben. Die Kameraden der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald rückten insgesamt achtmal aus, um kleinere Brände zu löschen, die vermutlich durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. Dies betraf zumeist Müllcontainer, aber auch einen Altkleidercontainer. In einem weiteren Fall hatte eine Rakete das Fenster des Greifswalder Theaters durchschlagen. Die Brandmeldeanlage im Gebäude wurde aktiviert und ermöglichte so den schnellen Einsatz der Feuerwehr. Diese war mit dem Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr sowie dem Mittleren Löschfahrzeug und der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort und konnte den Brand schnell unterbinden.

Mit 20 Kameraden im Einsatz

In der Steinbeckerstraße gab es kurz nach Mitternacht einen weiteren Einsatz. Hier war ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Desweiteren halfen die Kameraden, eine Tür zu öffnen.

Insgesamt war die Feuerwehr Greifswald in der Silvesternacht mit elf Kameraden der Berufsfeuerwehr und 20 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Außerdem stand die Berufsfeuerwehr über Mitternacht mit einem Löschfahrzeug im Ortsteil Riems bereit, um im Ernstfall für Sicherheit zu sorgen.

Von OZ