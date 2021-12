Greifswald

Die Coronalage in Greifswald und im Landkreis ist sehr angespannt. Seit Mittwoch befindet sich Vorpommern-Greifswald in der höchsten Coronawarnstufe. Der Greifswalder Weihnachtsmarkt musste schließen, ebenso das Freizeitbad, das Kino Cinestar und das Pommersche Landesmuseum. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) spricht im neuen Sendeformat OZ live am Donnerstag um 11 Uhr darüber, was die verhängten Maßnahmen für die Hansestadt bedeuten und wie es seiner Einschätzung nach weitergehen wird.

Für die Schausteller des Weihnachtsmarktes war es in diesem Jahr eine schwierige Situation, weil sich die Öffnungsbedingungen quasi wöchentlich änderten, die Gäste zu einem großen Teil ausblieben, nachdem der Zutritt zum Markt nur noch nach 2G plus erlaubt war. Nun musste der Weihnachtsmarkt sogar vorzeitig schließen.

Wirtschaftlich angeschlagen sind auch die Greifswalder Gastronomen. In den Restaurants herrscht gähnende Leere, mehrere Lokale schlossen ganz oder teilweise, schickten ihre Mitarbeiter erneut in Kurzzeit.

Wenig besser ist es um den Greifswalder Einzelhandel bestellt. Die 2G-Regel hat zu einem Rückgang der Besucherströme geführt. Damit steht die Hansestadt vor vielfältigen Problemen. Wie der Weg aus der Krise aussehen könnte, ist am Donnerstag Thema des OZ-Livetalks. Schalten Sie ein!

Von OZ