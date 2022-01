OB-Wahlkampf in Greifswald: Das sind die Kandidaten

Greifswald

Der Greifswalder Oberbürgermeisterwahlkampf verspricht spannend zu werden. Neben dem amtierenden OB Stefan Fassbinder (Grüne) gibt es mehrere Interessenten für den Posten des Stadtoberhauptes. Gewählt wird am 12. Juni.

Neben der CDU und der FDP, die beide ankündigen, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, geht auch Gamal Khalil als Einzelbewerber ins Rennen um das Amt. Die AfD stellt möglicherweise ebenfalls einen eigenen Kandidaten auf.

Stefan Fassbinder (55) hatte bereits im August des vergangenen Jahres angekündigt, wieder kandidieren zu wollen. Er wurde einen Monat später von den Grünen nominiert. Fassbinder war 2015 von einem Parteienbündnis aus Grünen, SPD, Linke und Piratenpartei aufgestellt worden. Diesmal wollen die Parteien Stefan Fassbinder erneut unterstützen.

Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder (Grüne) tritt erneut bei der OB-Wahl an. Quelle: Philipp Schulz

SPD unterstützt Stefan Fassbinder

Die SPD hat Fassbinder in ihrer Mitgliederversammlung im Dezember nominiert. „Trotz parteipolitischer Unterschiede gibt es sehr viele Überschneidungen und wir wollen unsere gemeinsame Arbeit für Greifswald fortsetzen“, sagt Andreas Kerath, der Fraktionsvorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Auch über eine eigene Kandidatur habe die Partei beraten. „Es soll nicht zur Regel werden, dass die SPD keinen eigenen Kandidierenden zur OB-Wahl aufstellt, dennoch haben wir auch dieses Mal festgestellt, dass ein gemeinsamer Kandidat – und das ist jetzt Stefan Fassbinder – die besten Chancen haben wird, diese Wahl zu gewinnen“, so Michael Hosang, Ortsvorsitzender der Greifswalder SPD.

Auch die Linkspartei will den Amtsinhaber nominieren

Ähnlich argumentiert die Linkspartei. „All die großen und kleinen Projekte der letzten Jahre konnten wir nur mit geeinten Kräften umsetzen. Stefan Fassbinder als OB war dabei immer ein guter und zuverlässiger Partner. An diese erfolgreiche Zusammenarbeit wollen wir in Zukunft anknüpfen“, sagt Daniel Seiffert, der den Ortsverein der Linkspartei in Greifswald leitet. Am 28. Januar wird eine Mitgliederversammlung im Saal der Schwalbe stattfinden, bei dem die Mitglieder noch über Fassbinder als Kandidaten abstimmen müssen. „Ich bin optimistisch, dass Stefan Fassbinder die Zustimmung unserer Mitglieder erhält“, sagt Daniel Seiffert.

Bei der OB-Wahl vor sieben Jahren unterstützte auch die Piratenpartei den damaligen OB-Kandidaten Fassbinder. Es gibt im Landkreis keinen aktiven Verband der Piratenpartei mehr. Damit wird aus dem damaligen Viererbündnis zunächst ein Dreierbündnis. Möglicherweise wird diesmal die Tierschutzpartei den OB unterstützen, die 2019 erstmals bei der Bürgerschaftswahl antrat. Darüber werden die Parteimitglieder in dieser Woche entscheiden, wie Bürgerschaftsmitglied Robert Gabel mitteilt.

Mit der breiten Unterstützung von Grünen, Linke und SPD hat der Amtsinhaber beste Chancen wiedergewählt zu werden. Die drei Fraktionen haben derzeit eine knappe Mehrheit in der Bürgerschaft. Vielleicht liegt es daran und auch an dem zuletzt schlechtem Abschneiden der CDU bei der Bundestags- und Landtagswahl, dass sich die Christdemokraten etwas schwer tun, einen Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen zu benennen.

Der CDU-Ortsvereinsvorsitzende Gerd-Martin Rappen möchte sich zur Kandidatenfrage nicht äußern, sondern verweist darauf, dass es voraussichtlich noch im Januar eine Mitgliederversammlung geben soll. Die jetzige CDU-Vize-Oberbürgermeisterin Jeannette von Busse wird offenbar nicht antreten. „Die CDU wird eine gute Entscheidung treffen. Davon bin ich überzeugt“, sagt von Busse.

Madelaine Tolani soll für die CDU OB-Kandidatin werden

Nach OZ-Informationen soll eine andere Frau gegen Fassbinder ins Rennen gehen. Madelaine Tolani (41), die seit 2019 Mitglied der CDU-Bürgerschaftsfraktion ist, bestätigt ihr Interesse am Posten des Stadtoberhauptes. „Ich habe Ambitionen“, sagt Tolani. Die gebürtige Greifswalderin mit indischen Wurzeln ist Professorin für Bürgerliches Recht an der Hochschule Wismar, lebt seit 2015 wieder in Greifswald. „Es gibt bestimmt noch andere geeignete Kandidaten. Die Mitgliederversammlung wird das letztlich entscheiden“, sagt Tolani weiter.

Madelaine Tolani ist Mitglied der CDU-Bürgerschaftsfraktion und Jura-Professorin an der Hochschule in Wismar. Die CDU will sie als OB-Kandidatin nominieren. Quelle: privat

In Parteikreisen geht ein zweiter Name um. Auch Torsten Heil (39) bestätigt seine Ambitionen, OB-Kandidat für die CDU werden zu wollen. Heil, der in Greifswald geboren ist und hier studiert hat, arbeitet als Pressesprecher für die Kultusministerkonferenz in Berlin, pendelt zwischen der Hauptstadt und Greifswald.

Torsten Heil (CDU) möchte der Greifswalder Oberbürgermeisterkandidat der CDU werden. Er ist Pressesprecher der Kultusministerkonferenz. Quelle: privat

Gamal Khalil tritt als Einzelbewerber an

Ein weiterer Bewerber um den Posten des Oberbürgermeisters ist das Ex-CDU-Mitglied Gamal Khalil. Er wird als parteiunabhängiger Einzelbewerber antreten. „Ich arbeite seit 1995 als Rechtsanwalt in Greifswald, bin durch diese Tätigkeit, meine politische Arbeit und auch als Ehrenamtlicher beim SV Olympia und beim Integrationsverein Integ sehr bekannt in der Stadt“, sagt Gamal Khalil, der deswegen gute Chancen für seine Person sieht.

Gamal Khalil wird als Einzelbewerber in den OB-Wahlkampf gehen. Quelle: OZ-Archiv/Becker

FDP sucht noch einen geeigneten Kandidaten

David Wulff, FDP-Landtagsmitglied aus Greifswald und stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes, teilt mit, dass die Liberalen einen eigenen Kandidaten aufstellen werden. „Die Gespräche mit den Kandidaten und Kandidatinnen, die in Frage kommen, laufen derzeit.“ Das letzte Wort habe die Mitgliederversammlung. Ende März müssen die Bewerbungen für die OB-Kandidatur bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.

AfD noch unschlüssig über eigenen Kandidaten

Bis dahin nimmt sich auch die AfD mit der Entscheidungsfindung Zeit. „Die AfD ist die zweitstärkste Fraktion im Land. Deswegen sollten wir in Greifswald auf jeden Fall einen Kandidaten stellen“, sagt das AfD-Bürgerschaftsmitglied Nikolaus Kramer. Der Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion verweist darauf, dass die Entscheidung innerhalb der Partei noch nicht gefallen sei, er selbst aber bereits einen Kandidaten im Kopf habe.

Von Katharina Degrassi