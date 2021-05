OZ-Autoren präsentieren Kinderbücher: „Bartimäus“, Harry Potters böser Zwilling

Greifswald

Für kleinere Kinder ist die vierteilige Bartimäus-Buchreihe von Jonathan Stroud wohl eher nichts. Und das aus zwei Gründen: Zum einen sind die Bücher mit jeweils vielen Hundert Seiten ganz schön dick. Zudem ist die spannende Handlung in mehreren Strängen, die sich teilweise überlagern, geschrieben und verhältnismäßig komplex für Kinder- und Jugendliteratur. Zum anderen sind die Geschichten recht düster. Worum geht’s eigentlich? Der Junge John Mandrake wird zum Zauberer ausgebildet. Kein Wunder, dass die Bartimäus-Bücher häufig mit der Harry-Potter-Reihe verglichen werden.

Doch ganz so herzerwärmend wie die Erzählungen rund um den wohl berühmtesten Zauberlehrling der Welt teils daherkommen, geht es bei Bartimäus nicht zu. Denn ihre magischen Fähigkeiten erhalten die Zauberer nicht irgendwie, sondern durch die Unterwerfung von allerhand Geistern, wie zum Beispiel dem mächtigen Dschinn Bartimäus, der den Büchern ihren Namen verlieh. Das Wissen um die Kunst, diese Wesen an sich zu binden, geben die Zauberer natürlich nicht so einfach weiter, weshalb sich die erzählte Welt bei Bartimäus in eine magisch unbegabte Unterschicht und eine zaubernde Oberschicht teilt. Schnell merkt John, dass einige Vertreter der letzten Gruppe, auch eine Gefahr für die ganze Welt darstellen können.

Trotz des düsteren Anstrichs gelingt es Jonathan Stroud, in der Manier von J.K. Rowling („Harry Potter“), J.R.R. Tolkien („Herr der Ringe“), Christopher Paolini („Eragon“) oder Eoin Colfer („Artemis Fowl“) eine fantastische Welt zu entwerfen, in die sich Jugendliche hineinträumen können. Seine Bücher waren für mich in meiner Jugend die idealen Begleiter, um sich mit ihnen die Nächte um die Ohren zu schlagen, wenn meine Eltern mich längst schlafend wähnten.

Von Alexander Kruggel