Greifswald

Der perfekte Döner ist nicht einfach zu finden. Manche möchten ausgefallene Soßen, andere legen Wert auf guten Service. Über tausend Vorschläge für den besten Döner in MV haben uns in den letzten Tagen erreicht – 17 davon aus der Region Greifswald. Bis 23. Januar können Sie hier über den besten Dönerladen in der Region Greifswald abstimmen!

Etwas ganz besonderes ist der Dönerladen „Alex´s Döner Deluxe“. „Hier wird das Fleisch noch mit einem riesen Messer vom Spieß geschnitten und nicht wie in den meisten anderen Läden mit einer Maschine. Es gibt nicht nur Döner, sondern auch traditionell türkische Gerichte. Die Wartezeit verkürzt stets ein kostenloser türkischer Tee“, erklärt ein Leser.

Sie möchten doch lieber in einer anderen Region abstimmen? Hier geht es zur Übersicht.

Häufig wurde auch der „Can Grill“ vorgeschlagen. Der „Big Döner“ sei hier so groß, dass er für einen ganzen Tag satt halte. Außerdem gebe es verschiedene Soßen und der Spieß sei selbstgemacht.

Leckeren vegetarischen Döner gibt es im „Bandana Grill“ in der Langen Straße“. Unter anderem lässt sich für „Alex´s Bistro“, „City Pizza“, „Alan Baba“, „Alex To Go“, „Bistro am Netto“ und „Istanbul Döner Greifswald“ abstimmen.

Jetzt abstimmen und 100-Euro-Gutschein gewinnen!

Nachdem regionale Sieger gekürt wurden, geht es dann in die Endrunde, in der über den besten Dönerladen in ganz MV abgestimmt wird.

Doch auch abstimmen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern unserer Umfragen, die sich im Anschluss an die Abstimmung registrieren, verlosen wir einen Gutschein für den persönlichen Lieblingsdönerladen im Wert von 100 Euro. Die OZ wünscht viel Erfolg!

Von OZ