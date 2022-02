Greifswald

Das ist für Inhaber Hussein Rasool eine riesige Überraschung: Sein Geschäft „1001 Nacht“ aus Greifswald wurde von den Leserinnen und Lesern der OSTSEE-ZEITUNG zum besten Dönerladen im ganzen Land gewählt. „Dankeschön! Ich freue mich“, sagt der 42-Jährige und lächelt, als er von dem Ergebnis erfährt. 747 (16,5 Prozent) der 4616 Teilnehmer haben in der Finalrunde für „1001 Nacht“ gestimmt. 

Gäste warten in der Langen Straße 18 in Greifswald auf ihr Essen und gratulieren Rasool und seinen drei Mitarbeitern zum Sieg. „Das haben die Jungs verdient“, sagt ein Mann, der sich sein Mittagessen bestellen will. Neben Döner stehen auch Pasta, Aufläufe, Pizzen und arabische Spezialitäten wie selbstgemachte Falafel oder das Dessert Baklava auf der Karte. Die große Auswahl und die Beziehung zu den Kunden seien die Gründe, warum sein Laden so beliebt geworden ist, findet Rasool.

„Die Leute fühlen sich hier wohl“

„Wir haben gewonnen wegen der Qualität, wegen der Sauberkeit und wegen der Freundlichkeit. Die Leute fühlen sich hier wohl“, ist er überzeugt. Seine Gäste betrachte er als kleine Familie und mit manchen gebe es jahrelange Kontakte.

Hussein Rasool führt den Laden seit 2011. 2002 kam der gebürtige Iraker nach Stralsund und sammelte Erfahrungen in der Gastronomie. Heute lebt er mit seiner Frau und den Kindern in Greifswald.

Mitarbeiter Hassan Alkorani erinnert sich, dass in den vergangenen Tagen immer wieder Kunden gesagt haben, dass sie für ihren Lieblingsladen abstimmen würden. „Aber als ich erfahren habe, dass wir gewonnen haben, war ich sprachlos. Ich konnte es kaum glauben“, sagt Alkorani.

Das Team achte darauf, ein breitgefächertes Angebot nicht nur auf der Speisekarte, sondern auch bei den Getränken zu haben. Das sei gerade bei Studierenden in der Unistadt Greifswald wichtig, betont Alkorani. „Derzeit sind nur wenige Studenten in der Stadt. Sie fehlen uns und wir hoffen, dass es bald wieder mehr werden“, sagt er.

Rostocker Dönerladen schaff es auf Platz zwei

Doch auch andere Dönerläden waren in der MV-weiten Finalrunde erfolgreich: Auf den zweiten Platz kommt „Pamukkale Döner und Grillhaus“ in Rostock mit 680 Leserstimmen – das sind 15,1 Prozent. Das „Orient Grillhaus“ in Wolgast belegt den dritten Platz: Der Dönerladen hat 616 Stimmen (13,6 Prozent) erhalten.

Mit 477 Stimmen (10,6 Prozent) hat es der Khan Imbiss in Klütz auf den vierten Platz geschafft. Ihm folgt mit 430 Stimmen und 9,5 Prozent „Zum Imbiss Eck“ in Grimmen. Nur knapp dahinter, mit 427 Stimmen (9,5 Prozent) landete „Zum Holzbackofen“ in Ribnitz-Damgarten.

Nachdem die Sieger der Lokalrunden gekürt wurden, haben die OZ-Leserinnen und Leser vom 24. Januar bis 4. Februar in der Finalrunde über den besten Dönerlandes MVs abgestimmt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch „1001 Nacht“ ist nicht der einzige Gewinner: Die OSTSEE-ZEITUNG hat außerdem einen Gutschein im Wert von 100 Euro für den Lieblingsdönerladen verlost. Den hat Maike Grunwald aus Rostock gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Von Christopher Gottschalk