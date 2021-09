Greifswald

Der OZ-Eisdielentest geht in die nächste Runde. Nachdem viele Vorschläge über die besten Eisläden in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen sind, wird nun eine Siegereisdiele in den jeweiligen Regionen gekürt. Bis zum 12. September können die Leserinnen und Leser über ihre Favoriten abstimmen.

In Greifswald und dem Umland haben die Leserinnen und Leser insgesamt vier Eisdielen nominiert. 32 OZ-Leser haben schon für ihren Favorit abgestimmt – und bislang ist die Kontor Eismanufaktur in der Hansestadt vorn. Auf Platz zwei und drei folgen die Il Ponte Gelateria in Eldena und das Eiscafé La Finyou in Lubmin.

Auch für das Sorriso in der Greifswalder Innenstadt kann noch fleißig weiter abgestimmt werden. Ob es sich noch in die Top 3 vorschieben kann?

Welche Eisdiele ist Ihre liebste in Greifswald und Umgebung? Hier können Sie abstimmen. Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ ein Jahr lang Gratis-Eis in der Eisdiele der Wahl – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von sp